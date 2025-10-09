РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:51, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ювелирные изделия олигархов продали на аукционе в Казахстане

    На портале электронных торгов удалось реализовать часть ювелирных украшений, возвращенных в собственность государства. Из 48 лотов, выставленных на торги, покупатели приобрели 10, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Коллаж: kuva.kz

    На продажу были выставлены коллекционные часы, ювелирные изделия и аксессуары известных мировых брендов - Patek Philippe, Breguet, Franck Muller, Harry Winston, Bovet, Van Cleef & Arpels, DE BEERS, Yana Jewellery и других. Общая стартовая стоимость всех лотов превышала 500 миллионов тенге.

    Торги прошли без конкуренции - на каждый из 10 реализованных лотов подал заявку только один участник. Наибольшим спросом пользовались украшения средней ценовой категории.

    Так, серьги YEPREM из белого золота с 114 бриллиантами продали за 6,6 миллиона тенге, а колье FOPE из желтого золота с бриллиантами и жемчугом – за 4,7 миллиона тенге.

    • Среди изделий бренда Marco Bicego были проданы:
    • браслет с жемчугом, топазом, аквамарином и аметистом – 2 миллиона тенге;
    • колье с бриллиантами и цветными камнями – 2,8 миллиона тенге;
    • серьги с бриллиантами и камнями весом 60 карат – 1,5 миллиона тенге;
    • колье с жемчугом и драгоценными камнями – 2,7 миллиона тенге.

    Кроме того, серьги и кольцо с бриллиантами и сапфирами ушли за 3,5 миллиона тенге, а набор из кольца и серёг Damiani – за 2,6 миллиона тенге. Самым недорогим приобретением стал мужской браслет Nike+Fuelband из каучука, проданный за 18 тысяч тенге.

    Напомним, 43 единицы имущества, среди которых сувенирные монеты, коллекционные сабли и другие ценные активы, ушли с молотка в ходе торгов 15 августа.

    Карина Кущанова
    Автор
