Ювелирные изделия олигархов продали на аукционе в Казахстане

На продажу были выставлены коллекционные часы, ювелирные изделия и аксессуары известных мировых брендов - Patek Philippe, Breguet, Franck Muller, Harry Winston, Bovet, Van Cleef & Arpels, DE BEERS, Yana Jewellery и других. Общая стартовая стоимость всех лотов превышала 500 миллионов тенге.

Торги прошли без конкуренции - на каждый из 10 реализованных лотов подал заявку только один участник. Наибольшим спросом пользовались украшения средней ценовой категории.

Так, серьги YEPREM из белого золота с 114 бриллиантами продали за 6,6 миллиона тенге, а колье FOPE из желтого золота с бриллиантами и жемчугом – за 4,7 миллиона тенге.

Среди изделий бренда Marco Bicego были проданы:

браслет с жемчугом, топазом, аквамарином и аметистом – 2 миллиона тенге;

колье с бриллиантами и цветными камнями – 2,8 миллиона тенге;

серьги с бриллиантами и камнями весом 60 карат – 1,5 миллиона тенге;

колье с жемчугом и драгоценными камнями – 2,7 миллиона тенге.

Кроме того, серьги и кольцо с бриллиантами и сапфирами ушли за 3,5 миллиона тенге, а набор из кольца и серёг Damiani – за 2,6 миллиона тенге. Самым недорогим приобретением стал мужской браслет Nike+Fuelband из каучука, проданный за 18 тысяч тенге.

Напомним, 43 единицы имущества, среди которых сувенирные монеты, коллекционные сабли и другие ценные активы, ушли с молотка в ходе торгов 15 августа.