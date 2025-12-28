Уникальную операцию по восстановлению слуха провели в Караганде

Высокие технологии все чаще приходят туда, где в них особенно нуждаются. Для одного ребенка в Карагандинской области это означает не просто операцию, а шанс впервые услышать мир таким, каким его слышат другие.

Кохлеарная имплантация относится к числу самых сложных и высокоточных операций в детской оториноларингологии.

Она показана детям с полной потерей слуха, которым традиционные слуховые аппараты не помогают, и дает реальный шанс услышать звуки, речь и окружающий мир.

Операция была выполнена у 13-летнего подростка с лингвальной глухотой. Для Карагандинской области это первый подобный опыт, реализованный при участии ведущих специалистов из Астаны.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

В мастер-классе и хирургическом вмешательстве приняли участие Абилев Арман — главный внештатный детский оториноларинголог управления общественного здравоохранения города Астаны, заведующий ЛОР-отделением многопрофильной детской больницы столицы, а также Бекпан Алмат — кандидат медицинских наук, заведующий отделением «Голова–шея» и руководитель резидентуры «Оториноларингология» корпоративного фонда University Medical Center.

— Сегодня мы впервые в этой клинике провели кохлеарную имплантацию. Операция прошла успешно. Это высокотехнологичная медицинская помощь, и мы очень рады, что теперь такая услуга становится доступной детям Карагандинской области, — отметил Арман Абилев.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

По его словам, до настоящего времени большинство таких операций выполнялось в Астане, что создавало определенные сложности для семей из регионов.

— Потребность в кохлеарной имплантации по республике в целом обеспечивается финансированием. Но чем больше регионов подключаются к этому процессу, тем выше доступность помощи. Если Караганда будет активно включаться, у детей появится больше шансов, а операции будут проводиться чаще, — подчеркнул специалист.

Кохлеарная имплантация — это не просто установка медицинского устройства. Во время операции электродная система вводится во внутреннее ухо — улитку — и напрямую воздействует на слуховой нерв, минуя поврежденные участки слухового анализатора. Внешний процессор, расположенный за ушной раковиной, обрабатывает звуки и передает их в виде электрических импульсов.

Заведующий ЛОР-отделением областной детской больницы Есимхан Нуржанов отмечает, что хирургический этап — лишь часть большого процесса.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Реабилитация после операции обычно длится от 10 дней до месяца, но работа с ребенком продолжается значительно дольше. Важно сформировать связь между слуховой и речевой функциями, — поясняет он.

По словам врача, имплант требует регулярной настройки: сначала ежемесячной, затем раз в квартал и раз в полгода. В этот процесс вовлечены не только оториноларингологи, но и сурдологи, сурдопедагоги и другие специалисты.

— Результат всегда индивидуален. Все зависит от особенностей ребенка, его неврологического состояния, причины глухоты. Но в тяжелых случаях это действительно последняя и самая эффективная возможность помочь, — говорит Есимхан Нуржанов.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Для Карагандинской области проведение первой кохлеарной имплантации стало результатом поэтапной и системной работы. Об этом рассказал директор многопрофильной областной детской клинической больницы Аргын Бидайбаев.

— Сегодняшний мастер-класс — это важный этап развития нашей медицинской службы. Мы впервые проводим такую операцию в регионе, и это стало возможным благодаря нескольким ключевым шагам, — отметил он.

Первым из них стало строительство и оснащение современной клиники при поддержке акимата Карагандинской области. Вторым — целенаправленное обучение специалистов.

— Наши врачи и сурдопедагоги проходили подготовку в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Израиле, в городе Хайфа. Это обучение было принципиально важным для освоения методики, — подчеркнул директор.

Третьим этапом стала закупка специализированного оборудования. В 2024 году больница приобрела аппараты для установки кохлеарных имплантов и современный операционный микроскоп, позволяющий детально контролировать операционное поле.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Сегодня мы пригласили коллег из Астаны, которые имеют большой опыт таких вмешательств. Совместно с ними наши специалисты провели операцию, и это серьезный шаг вперед, — отметил Аргын Бидайбаев.

После кохлеарной имплантации ребенок не сразу начинает слышать в привычном понимании этого слова. Впереди — длительная реабилитация, обучение восприятию звуков и развитию речи. Однако перспектива меняется кардинально.

— После таких операций дети могут слышать, общаться, идти в обычную школу и развиваться наравне со сверстниками. Это возможность жить полноценной жизнью, — подчеркнул директор больницы.

В планах медицинского учреждения — расширение практики. Уже на 2026 год в Карагандинской области запланировано проведение кохлеарной имплантации еще как минимум десяти детям.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Операционная вновь погружается в привычную тишину. Но именно здесь для кого-то она становится последней. Потому что дальше — мир, в котором появляются голоса, музыка и шанс услышать жизнь во всех ее красках.

