Уникальную операцию на сердце провели 95-летней пациентке в Алматы

Женщине выполнили процедуру TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) — без разреза грудной клетки и остановки сердца. Новый клапан был установлен через катетер, введенный через бедренную артерию.

Как сообщили в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больнице, аортальный стеноз считается одним из самых опасных заболеваний сердца у пожилых людей. Без своевременного лечения он приводит к тяжелой сердечной недостаточности и значительно снижает продолжительность жизни. При этом классическая операция в таком возрасте часто связана с очень высоким риском.

В данном случае мультидисциплинарная команда врачей приняла решение в пользу малоинвазивного вмешательства.

По словам врачей, операция прошла успешно. Отмечается, что современные технологии позволяют помогать даже пациентам старшего возраста, а малоинвазивный метод обеспечивает более быстрое восстановление.

В Алматинской многопрофильной клинической больнице уточнили, что пациентка стала самой возрастной, кому провели такую операцию в этом году. Для сравнения: в 2022 году в больнице лечилась 103-летняя женщина, а в прошлом году аналогичную процедуру успешно перенес 97-летний мужчина.

