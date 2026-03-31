    23:06, 30 Март 2026 | GMT +5

    Уникальную операцию на сердце провели 95-летней пациентке в Алматы

    Врачи Алматы провели высокотехнологичную операцию по замене аортального клапана 95-летней пациентке, передает агентство Kazinform.

    Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

    Женщине выполнили процедуру TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) — без разреза грудной клетки и остановки сердца. Новый клапан был установлен через катетер, введенный через бедренную артерию.

    Как сообщили в пресс-службе Алматинской многопрофильной клинической больнице, аортальный стеноз считается одним из самых опасных заболеваний сердца у пожилых людей. Без своевременного лечения он приводит к тяжелой сердечной недостаточности и значительно снижает продолжительность жизни. При этом классическая операция в таком возрасте часто связана с очень высоким риском.

    В данном случае мультидисциплинарная команда врачей приняла решение в пользу малоинвазивного вмешательства.

    По словам врачей, операция прошла успешно. Отмечается, что современные технологии позволяют помогать даже пациентам старшего возраста, а малоинвазивный метод обеспечивает более быстрое восстановление.

    В Алматинской многопрофильной клинической больнице уточнили, что пациентка стала самой возрастной, кому провели такую операцию в этом году. Для сравнения: в 2022 году в больнице лечилась 103-летняя женщина, а в прошлом году аналогичную процедуру успешно перенес 97-летний мужчина.

    Ранее сообщалось, что врачи алматинской детской городской клинической больницы № 2 провели сложнейшую операцию на головном мозге шестилетнему пациенту. 

    Еламан Турысбеков
