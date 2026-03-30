Врачи спасли жизнь шестилетнему ребенку в Алматы: детали уникальной операции

По словам ведущего детского нейрохирурга страны, директора ДГКБ № 2 Марата Рабандиярова, ребенок был экстренно переведен из другого стационара в тяжелом состоянии по согласованию руководств двух больниц. У него диагностировали краниофарингиому — опухоль, расположенную в одной из самых сложных и чувствительных зон мозга.

С учетом стремительного ухудшения состояния было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Однако, провести манипуляцию оказалось непросто.

— Особую сложность представляло расположение новообразования — в непосредственной близости от зрительных путей и жизненно важных структур, отвечающих за гормональную регуляцию. Несмотря на это, нам удалось добиться эффективной декомпрессии и восстановить отток жидкости в мозге, — отметил Марат Рабандияров.

Вкупе с высоким профессионализмом и опытом врача при проведении операции были применены современные технологии, включая нейронавигацию. Благодаря этому удалось провести микрохирургическое удаление значительной части опухоли с максимальной точностью и безопасностью.

Послеоперационный период проходил без осложнений. Состояние ребенка стабилизировалось, отмечается положительная динамика. Принципиально важно, что удалось избежать установки шунтирующей системы, что существенно снижает риски дальнейших осложнений.

Операция выполнена в рамках обязательного социального медицинского страхования. Дети в системе ОСМС застрахованы государством.

