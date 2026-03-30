    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:33, 29 Март 2026 | GMT +5

    Врачи спасли жизнь шестилетнему ребенку в Алматы: детали уникальной операции

    Медики алматинской детской городской клинической больницы № 2 провели сложнейшую операцию на головном мозге шестилетнему пациенту, передает Kazinform.

    Фото: ДГКБ 2 Алматы

    По словам ведущего детского нейрохирурга страны, директора ДГКБ № 2 Марата Рабандиярова, ребенок был экстренно переведен из другого стационара в тяжелом состоянии по согласованию руководств двух больниц. У него диагностировали краниофарингиому — опухоль, расположенную в одной из самых сложных и чувствительных зон мозга.

    С учетом стремительного ухудшения состояния было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Однако, провести манипуляцию оказалось непросто.

    — Особую сложность представляло расположение новообразования — в непосредственной близости от зрительных путей и жизненно важных структур, отвечающих за гормональную регуляцию. Несмотря на это, нам удалось добиться эффективной декомпрессии и восстановить отток жидкости в мозге, — отметил Марат Рабандияров.

    Вкупе с высоким профессионализмом и опытом врача при проведении операции были применены современные технологии, включая нейронавигацию. Благодаря этому удалось провести микрохирургическое удаление значительной части опухоли с максимальной точностью и безопасностью.

    Послеоперационный период проходил без осложнений. Состояние ребенка стабилизировалось, отмечается положительная динамика. Принципиально важно, что удалось избежать установки шунтирующей системы, что существенно снижает риски дальнейших осложнений.

    Операция выполнена в рамках обязательного социального медицинского страхования. Дети в системе ОСМС застрахованы государством.

    Напомним, Концепцию развития здравоохранения продлили до 2029 года в Казахстане. 

    Теги:
    Здравоохранение Дети Медицина Алматы
    Альберт Ахметов
