Концепцию развития здравоохранения продлили до 2029 года в Казахстане

Согласно документу, срок реализации Концепции продлен до 2029 года включительно. Отмечается, что обновленная концепция сформирована с учетом выявленных проблем системы здравоохранения, а также международного опыта. В документе определено видение дальнейшего развития отрасли, направленное на формирование устойчивой и эффективной системы здравоохранения.

Ключевыми ориентирами обозначены обеспечение баланса между доступностью и качеством медицинских услуг, развитие интегрированного управления здоровьем, внедрение человекоориентированной модели оказания помощи и расширение цифровизации отрасли.

Также предусмотрены меры по развитию медицинской науки, кадрового потенциала, модернизации инфраструктуры и укреплению фармацевтической промышленности.

Реализация концепции будет осуществляться по ряду направлений, включая развитие первичной медико-санитарной помощи нового поколения, повышение доступности медицинских услуг, укрепление устойчивости системы здравоохранения, внедрение персонализированной медицины, а также совершенствование системы финансирования отрасли.

В числе основных принципов обозначены равный доступ к медицинской помощи, приоритет профилактики и сохранения здоровья, прозрачность управления, использование данных при принятии решений, а также готовность системы к реагированию на кризисы в сфере общественного здоровья.

Кроме того, утвержден план действий по реализации концепции.

Ожидается, что к 2029 году продолжительность жизни населения в Казахстане увеличится до 77 лет, а уровень преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний будет снижен. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

