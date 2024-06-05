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    20:30, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Уникальной возможности — получить офицерские погоны из рук Президента Касым-Жомарта Токаева удостоились выпускники

    Уникальной возможности – получить офицерские погоны из рук Президента Касым-Жомарта Токаева удостоились выпускники
    Фото: Министерство обороны РК

    Церемония вручения состоялась в День государственных символов Республики Казахстан в столичном этномемориальном комплексе «Атамекен», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ней приняли участие руководство Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, МВД, МЧС, командный состав военных учебных заведений, ветераны Вооруженных сил, курсанты и родственники выпускников.

    Уникальной возможности — получить офицерские погоны из рук Президента Касым-Жомарта Токаева удостоились выпускники Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова Бауыржан Алпысбаев и Иманжүсіп Асылбеков, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи — Бекжан Дайырбай и Диас Омар.

    — В институте занимался по программе «Инженерное обеспечение». Годы учебы пролетели быстро. Начинается новый этап службы. Тот факт, что лейтенантские погоны вручил мне Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, и вдохновляет, и ко многому обязывает. Постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие, — сказал выпускник Иманжүсіп Асылбеков.

    Следует отметить, что на торжественную церемонию вручения погон прибыли лучшие из лучших. Среди них — призеры международных предметных олимпиад, мастера и кандидаты в мастера спорта.

    Погоны лейтенанта из рук министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова получили отличники учебы Данияр Ғабиден и Тимур Казисов из Военного института Сухопутных войск, Алмаз Дуйсенбаев и Қанат Муратов из Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

    — В вузе получил востребованную специальность — «кибербезопасность в военном деле». За время учебы освоил языки программирования. Важным событием для нас стало участие в этом году в международной олимпиаде по информатике среди стран СНГ, где мы заняли призовое место. Конечно, рад, что погоны получил из рук министра обороны. Он верит в нас, и мы постараемся не подвести его, будем служить добросовестно, с полной отдачей, — поделился лейтенант Алмаз Дуйсенбаев.

    Поистине символическим стал этот день для кадетов Военного колледжа имени Ш. Уалиханова г. Щучинска Алишера Утильбаева и Беглана Темірхана и Военного колледжа имени генерала армии С. Нурмагамбетова г. Астаны Мақсата Азыканова и Нұрбола Жұмабая, которым вручил погоны младшего сержанта министр обороны.

    Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил выпускников со знаменательным событием и пожелал им не сбавлять темпа, быть примером для своих подчиненных и верно служить Родине.

    Теги:
    Вузы Президент Образование Минобороны РК Токаев Касым-Жомарт Награда Выпускники Молодежь
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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