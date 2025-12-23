Уникальный аппарат против аритмии и остановки сердца вживили пациенту в Алматы

В стационар поступил 58-летний пациент с тяжелым заболеванием сердца и выраженной сердечной недостаточностью. Сократительная функция сердца была значительно снижена — фракция выброса составляла 27–28%, тогда как в норме этот показатель равен 55–70%. Такое состояние относит пациента к группе высокого риска жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма, в том числе внезапной остановки сердца.

Фото: УОЗ Алматы

Пациенту требовалось немедленное медицинское вмешательство. Для предотвращения фатальных осложнений было принято решение о проведении высокотехнологичной операции.

— Имплантация ИКД выполнена под местной анестезией. Устройство установлено в подключичную область, а электроды через сосуды проведены в полости сердца. В случае возникновения опасного нарушения ритма прибор автоматически распознает проблему и мгновенно реагирует, восстанавливая нормальную работу сердца в критически важный момент, когда вероятность успешного восстановления сердечного ритма наиболее высока, — рассказал аритмолог ЦГКБ Гани Тулепбергенов.

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор обеспечивает пациенту постоянную защиту от жизнеугрожающих аритмий как в условиях стационара, так и после выписки.

Пациенту был установлен двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор в рамках ОСМС.

В настоящее время состояние пациента стабильное, он выписан под дальнейшее амбулаторное наблюдение.

