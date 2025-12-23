РУ
    Уникальный аппарат против аритмии и остановки сердца вживили пациенту в Алматы

    В Центральной городской клинической больнице Алматы впервые проведена операция по имплантации имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) — современного устройства, предназначенного для профилактики внезапной остановки сердца, передает Kazinform.

    планшет
    Фото: pexels

    В стационар поступил  58-летний пациент с тяжелым заболеванием сердца и выраженной сердечной недостаточностью. Сократительная функция сердца была значительно снижена — фракция выброса составляла 27–28%, тогда как в норме этот показатель равен 55–70%. Такое состояние относит пациента к группе высокого риска жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма, в том числе внезапной остановки сердца.

    Уникальный аппарат против аритмии и остановки сердца вживили пациенту в Алматы
    Фото: УОЗ Алматы

    Пациенту требовалось немедленное медицинское вмешательство. Для предотвращения фатальных осложнений было принято решение о проведении высокотехнологичной операции.

     — Имплантация ИКД выполнена под местной анестезией. Устройство установлено в подключичную область, а электроды через сосуды проведены в полости сердца. В случае возникновения опасного нарушения ритма прибор автоматически распознает проблему и мгновенно реагирует, восстанавливая нормальную работу сердца в критически важный момент, когда вероятность успешного восстановления сердечного ритма наиболее высока, — рассказал аритмолог ЦГКБ Гани Тулепбергенов.

    Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор обеспечивает пациенту постоянную защиту от жизнеугрожающих аритмий как в условиях стационара, так и после выписки.

    Пациенту был установлен двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор в рамках ОСМС.

    В настоящее время состояние пациента стабильное, он выписан под дальнейшее амбулаторное наблюдение.

    Ранее мы сообщали, что казахстанцы, потерявшие работу, смогут полгода получать медпомощь по ОСМС.

    Теги:
    Здравоохранение ОСМС Медицина Алматы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
