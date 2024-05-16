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    09:00, 16 Май 2024 | GMT +6

    Уникальные экспонаты эпохи Казахского ханства привезли из Туркестана в Кокшетау

    Уникальные экспонаты эпохи Казахского ханства привезли из Туркестана в Кокшетау
    Фото: управление культуры Акмолинской области

    Накануне Международного дня музеев из фондов Центра «Ұлы Дала Елі» Туркестанской области в музей Малика Губдуллина в Кокшетау были доставлены уникальные экспонаты, которые стали частью историко-познавательной выставки «Ұлы дала мұрасы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, музей Малика Габдуллина и центр «Ұлы дала елі» подписали меморандум о сотрудничестве для обмена опытом и укрепления межрегионального партнерства.

    - Цель выставки – это, прежде всего, укрепление духовных, культурных и музейных отношений между сакральным Туркестаном и живописным регионом Кокше, популяризация национальных ценностей и истории нашего народа, - сказала на церемонии открытия руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    Уникальные экспонаты эпохи Казахского ханства привезли из Туркестана в Кокшетау
    Фото: управление культуры Акмолинской области

    Историко-познавательную передвижную выставку «Ұлы дала мұрасы» представили акмолинцам научный сотрудник Центра «Ұлы Дала Елі» Айжан Ибрагимова и экскурсовод Карашаш Иманбаева.

    На выставке разместились около 30 экспонатов исторического значения, характеризующих эпоху Казахского ханства. Часть исторически значимых экспонатов выставки высечена в камне, обожжена на кирпиче, выгравирована на дереве сакским, руническим, арабским и латинским шрифтами.

    Выставку посетили студенты вузов, слушатели Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина и гости города.

    Уникальные экспонаты эпохи Казахского ханства привезли из Туркестана в Кокшетау
    Фото: управление культуры Акмолинской области
    Уникальные экспонаты эпохи Казахского ханства привезли из Туркестана в Кокшетау
    Фото: управление культуры Акмолинской области

     

    Теги:
    Культура Туркестанская область Регионы Музеи Туркестан История Казахстана Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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