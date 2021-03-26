Уникальный, не имеющий аналогов в мире, театр откроют в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Уникальный театр, не имеющий аналогов в мире, строят в туристическом комплексе «Керуен сарай» в культурно-духовном центре Туркестана. Осмотрев строительные площадки города, аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом подготовки к открытию центра отдыха. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Авторы проекта рассказали, что здание выстроят в форме большого яйца священной птицы Самрук в гнезде. Прилетая в гнездо на ветке Байтерека, священная птица откладывает «золотое яйцо». Именно в этом необычном театре в виде гигантского яйца золотистого цвета можно совершить увлекательное путешествие с помощью новейших технологий. Гости смогут в формате 8D посетить сказочную страну и окунуться в историю казахского народа.

Отражение прошлого, настоящего и будущего нашей страны увидят зрители в этом театре. Комплекс, построенный по восточному образцу, станет любимым местом отдыха гостей и жителей духовной столицы.

Вместе с тем, на территории административно-делового центра (АДЦ) Туркестана идёт работа над единым освещением фасадов офисных зданий и 24 многоэтажных домов. Территорию вокруг всех объектов озеленяют и освещают. Устанавливают фонари на главных улицах города.

В тоже время, необычные осветительные конструкции установили перед мавзолеем Яссауи. Садовые фонари в форме дерева специально завезли из Минска. Ночью они будут освещать окрестность, а днем разбрызгивать холодную воду, защищая от жары. Аким области Умирзак Шукеев, осмотрев ход работ, дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Кроме того, между дендропарком и парком аттракционов скоро построят новый мост. В настоящее время рабочие благоустраивают территорию парка Жибек жолы и линейного парка. Предприниматели и жители города также оформляют в едином стиле фасады жилых домов, объекты предпринимательства по проспекту Б. Саттарханова, вдоль «Площади символов» и «Тюркского сада».