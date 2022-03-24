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Уникальный экобазар открыли в Туркестане

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2022, 22:22
Уникальный экобазар открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Түркестане открылся экобазар, аналогов которому нет в Казахстане. В дни празднования Наурыза там уже прошла первая сельскохозяйственная ярмарка. На ней свою продукцию представили фермеры и аграрии региона и местные товаропроизводители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Экобазар создан для стабилизации цен на товары социальной значимости. Это возможно тогда, когда производители реализуют свою продукции населению напрямую, без посредников. Также работа экобазара позволит развить местный туризм, ведь он находится возле автовокзала, по дороге в аэропорт, и туристы смогут приобретать здесь понравившиеся товары под брендом «Made in Turkestan».

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На праздничную ярмарку около 50 местных товаропроизводителей привезли свыше 400 тонн сельскохозяйственной продукции и реализовывали ее по стоимости на 15-20% ниже рыночной. В частности, было завезено 55 тонн мяса и мясной продукции, 150 тонн овощей и другой продукции.

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