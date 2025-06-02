Уничтожить подделку: в казахстанский суд обратилась известная американская компания
В специализированный межрайонный экономический суд города Астаны обратилась компания New balance athletics, inc. к ответчику ИП с иском о компенсации за незаконное использование товарных знаков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Судом приняты меры к примирению сторон.
— Согласно заключенного в суде мировому соглашению, ответчик обязался выплатить компенсацию 200 000 тенге и уничтожить товар, на котором изображен товарный знак истца «New balance», — сообщили в суде.
Производство по данному делу прекращено. Определение суда вступило в законную силу.
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Напомним, ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли, которые направлены на комплексное регулирование трансграничной электронной торговли и вступят в силу после завершения ратификационных процедур во всех странах-участницах союза.