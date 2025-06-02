Уничтожить подделку: в казахстанский суд обратилась известная американская компания

Судом приняты меры к примирению сторон.

— Согласно заключенного в суде мировому соглашению, ответчик обязался выплатить компенсацию 200 000 тенге и уничтожить товар, на котором изображен товарный знак истца «New balance», — сообщили в суде.

Производство по данному делу прекращено. Определение суда вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, как казахстанцам доставляются интернет-заказы из Китая.

Напомним, ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли, которые направлены на комплексное регулирование трансграничной электронной торговли и вступят в силу после завершения ратификационных процедур во всех странах-участницах союза.