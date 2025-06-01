Как казахстанцам доставляются интернет-заказы из Китая

В октябре 2023 года, в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай, был подписан договор о сотрудничестве между АО «Казпочта» и YTO Express Group.

2 июля 2024 года на седьмом заседании казахстанско-китайского делового совета АО «Казпочта» и YTO Express Group заключили учредительный договор совместного предприятия, и ТОО «Qazpost — YTO» начало свою работу.

апВ рамках сотрудничества был модернизирован и оснащен новой техникой сортировочный цех АО «Казпочта» в Алматы.

Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

Презде всего доставленные в Алматы товары с помощью специалистов проходят таможенное оформление. После этого сортировочной машины сортируют товары по местам доставки в Казахстане, и отправляются в пункты выдачи.

Как рассказал менеджер сортировочного центра Ерсайын Шарипов, общая площадь центра составляет 5 тысяч квадратных метров.

— В сортировочный центр прибывают товары, закупленные на китайских марткеплейсах. Центр занимает площадь 5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь работают 120 человек в четыре смены, 24 часа в сутки. Главная цель — быстро и качественно оказывать услуги потребителям, — сказал Е. Шарипов.

По его словам, производительность центра с прошлого года увеличилась в 5 раз.

Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

— С использованием новых технологий была повышена производительность труда. Если раньше вручную ежедневно сортировалось 5-6 тысяч посылок, то сейчас есть возможность сортировать по 25-30 тысяч посылок, — сказал менеджер.

Казахстанцы получают свои заказы в ближайших пунктах выдачи.

Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

— В городе Алматы около 40 пунктов выдачи, а во всех городах страны размещено более 100 пунктов. Главное внимание уделяется созданию удобства для потребителей при получении заказов, — отметила сотрудница пункта Гулина Толеубеккызы.

Фото: Мұқтар Мұрат

Напомним, в апреле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Юй Хуэйцзяо. В ходе встречи обсуждался вопрос развития современной и эффективной курьерской сети в Казахстане и странах Центральной Азии.

В прошлом году Телерадиокомплекс Президента РК и ведущее китайское издание «Жэньминь жибао» подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании