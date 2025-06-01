РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:29, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Как казахстанцам доставляются интернет-заказы из Китая

    Корреспондент агентства Kazinform в рамках совместного пресс-тура СМИ Центральной Азии и китайской газеты «Жэньминь жибао» ознакомился с работой сортировочного центра ТОО «Qazpost – YTO», расположенного в городе Алматы, передает агентство Kazinform. 

    Как казахстанцам доставляют купленные в Китае товары
    Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

    В октябре 2023 года, в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай, был подписан договор о сотрудничестве между АО «Казпочта» и YTO Express Group.

    2 июля 2024 года на седьмом заседании казахстанско-китайского делового совета АО «Казпочта» и YTO Express Group заключили учредительный договор совместного предприятия, и ТОО «Qazpost — YTO» начало свою работу.

     апВ рамках сотрудничества был модернизирован и оснащен новой техникой сортировочный цех АО «Казпочта» в Алматы. 

    Как казахстанцам доставляют купленные в Китае товары
    Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

    Презде всего доставленные в Алматы товары с помощью специалистов проходят таможенное оформление. После этого сортировочной машины сортируют товары по местам доставки в Казахстане, и отправляются в пункты выдачи. 

    Как рассказал менеджер сортировочного центра Ерсайын Шарипов, общая площадь центра составляет 5 тысяч квадратных метров. 

    — В сортировочный центр прибывают товары, закупленные на китайских марткеплейсах. Центр занимает площадь 5 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь работают 120 человек в четыре смены, 24 часа в сутки. Главная цель — быстро и качественно оказывать услуги потребителям, — сказал Е. Шарипов. 

    По его словам, производительность центра с прошлого года увеличилась в 5 раз. 

    Как казахстанцам доставляют купленные в Китае товары
    Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

    — С использованием новых технологий была повышена производительность труда. Если раньше вручную ежедневно сортировалось 5-6 тысяч посылок, то сейчас есть возможность сортировать по 25-30 тысяч посылок, — сказал менеджер. 

    Казахстанцы получают свои заказы в ближайших пунктах выдачи. 

    Как казахстанцам доставляют купленные в Китае товары
    Фото: Мухтар Мурат / Kazinform

    — В городе Алматы около 40 пунктов выдачи, а во всех городах страны размещено более 100 пунктов. Главное внимание уделяется созданию удобства для потребителей при получении заказов, — отметила сотрудница пункта Гулина Толеубеккызы. 

    Қытайдан сатып алынған тауарлар қазақстандықтарға қалай жеткізіледі
    Фото: Мұқтар Мұрат

    Напомним, в апреле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Юй Хуэйцзяо. В ходе встречи обсуждался вопрос развития современной и эффективной курьерской сети в Казахстане и странах Центральной Азии. 

    В прошлом году Телерадиокомплекс Президента РК и ведущее китайское издание «Жэньминь жибао» подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании

    Теги:
    Казахстан Китай Торговля Маркетплейсы Казпочта
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают