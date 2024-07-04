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    14:22, 04 Июль 2024 | GMT +6

    ТРК Президента и «Жэньминь жибао» развивают сотрудничество в информационной сфере

    ТРК Президента и «Жэньминь жибао» развивают сотрудничество в информационной сфере
    Коллаж: Kazinform

    В Астане в рамках государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан Телерадиокомплекс Президента РК и ведущее китайское издание «Жэньминь жибао» подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, передает агентство Kazinform.

    Документ подписали руководители двух крупных медиаорганизаций Казахстана и Китая. 

    Стороны договорились о тесном взаимодействии в вопросах освещения и продвижения важных страновых и региональных событий, совместном производстве информационного контента, поддержке журналистов и обмене опытом.

    - Развитие профессиональных связей между СМИ Казахстана и Китая строится на принципах взаимного уважения, помощи и дружбы, подтверждая высокий уровень стратегического сотрудничества между нашими странами, - отметила директор ТРК Президента Раушан Кажибаева. 

    В ближайшее время стороны планируют запустить ряд совместных медиапроектов, направленных на развитие в культурно-гуманитарной и экономической сферах.

    Для справки:

    Телерадиокомплекс Президента РК является казахстанской медиакомпанией полного цикла, в состав которой входят: республиканский телеканал JibekJoly, международные телеканалы SilkWay и SilkWayCinema, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

    «Жэньминь Жибао» - китайская ежедневная газета, выходящая на 13 языках мира. В штате издания работает более тысячи журналистов, корреспондентские пункты расположены 70 в странах мира. Печатается с 15 июня 1948 года.

    Теги:
    ТРК Президента СМИ Казахстан Китай Сотрудничество Жэньминь жибао Саммит ШОС КНР Визит Си Цзиньпина
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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