ТРК Президента и «Жэньминь жибао» развивают сотрудничество в информационной сфере

В Астане в рамках государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан Телерадиокомплекс Президента РК и ведущее китайское издание «Жэньминь жибао» подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, передает агентство Kazinform.

Документ подписали руководители двух крупных медиаорганизаций Казахстана и Китая.

Стороны договорились о тесном взаимодействии в вопросах освещения и продвижения важных страновых и региональных событий, совместном производстве информационного контента, поддержке журналистов и обмене опытом.

- Развитие профессиональных связей между СМИ Казахстана и Китая строится на принципах взаимного уважения, помощи и дружбы, подтверждая высокий уровень стратегического сотрудничества между нашими странами, - отметила директор ТРК Президента Раушан Кажибаева.

В ближайшее время стороны планируют запустить ряд совместных медиапроектов, направленных на развитие в культурно-гуманитарной и экономической сферах.

Для справки:

Телерадиокомплекс Президента РК является казахстанской медиакомпанией полного цикла, в состав которой входят: республиканский телеканал JibekJoly, международные телеканалы SilkWay и SilkWayCinema, МИА «Казинформ» и Центр документального кино.

«Жэньминь Жибао» - китайская ежедневная газета, выходящая на 13 языках мира. В штате издания работает более тысячи журналистов, корреспондентские пункты расположены 70 в странах мира. Печатается с 15 июня 1948 года.