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«Умный Подсолнух» установили сельчане в Туркестанской области

18 Августа 2021 22:00
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«Умный Подсолнух» установили сельчане в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Кошкарата Байдибекского района установлена информационно-познавательная электронная новинка «Умный Подсолнух», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Пароль WI-FI сети необычной установки: годы жизни поэта Абая Кунанбаева. А пароль меняется каждый месяц. «Умный Подсолнух» организован общественным благотворительным фондом «Кошкарата Береке» и установлен жителем округа Борлысай Мейерланом Кырыкбаем. Современная информационная модель получает энергию от солнца.

В ней установлена специальная клавиатура и подключена к сети интернет. Есть бесплатный Wi-Fi и четыре точки питания для мобильных телефонов. Благодаря встроенной клавиатуре и мобильным телефонам можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, получить доступ к школе и другим необходимым данным из интернета. Вокруг данной новинки было проведено освещение, поставлены скамейки.

Сельчане выражают благодарность неравнодушным жителям.



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#Туркестанская область   #Акимат  
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