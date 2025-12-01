РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Умное стекло: Китай борется с курением в туалетах новым методом

    В Китае внедрено высокотехнологичное решение для борьбы с незаконным курением в общественных туалетах, где кабинки, оборудованные «умными» стеклянными панелями,  мгновенно становятся прозрачными при обнаружении дыма, передает агентство Kazinform. 

    Умное стекло: Китай борется с курением в туалетах новым методом
    Фото: SZTV News

    Как сообщает издание The Standard, туалеты с «умными» стеклами установлены в торговых центрах города Шэньчжэнь на юго-востоке страны. 

    В обычных условиях панели остаются матовыми, обеспечивая приватность для посетителей. Однако, если кто-то начинает курить внутри кабинки, стекло становится прозрачным са счет встроенных датчиков дыма. Таким образом нарушитель рискует оказаться на виду у всех присутствующих. 

    При этом на каждой двери размещены предупреждающие знаки с надписью «Курение активирует прозрачный режим».

    Система была внедрена для борьбы с курильщиками, которые прячутся в туалетных кабинках, что затрудняет контроль за соблюдением правил. 

    Пользователи соцсетей положительно отценивают иновацию и призывают к внедрению этого решения по всей стране для защиты населения от пассивного курения. 

    Ранее Минздрав РК заявил о том, что казахстанцы стали меньше курить

    Мы также писали о том, что китайская Alibaba представила новые ИИ-очки, с помощью которых можно делать онлайн-покупки и выполнять другие задачи. 

    Теги:
    Технологии Китай Курение Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают