Умное стекло: Китай борется с курением в туалетах новым методом

Как сообщает издание The Standard, туалеты с «умными» стеклами установлены в торговых центрах города Шэньчжэнь на юго-востоке страны.

В обычных условиях панели остаются матовыми, обеспечивая приватность для посетителей. Однако, если кто-то начинает курить внутри кабинки, стекло становится прозрачным са счет встроенных датчиков дыма. Таким образом нарушитель рискует оказаться на виду у всех присутствующих.

При этом на каждой двери размещены предупреждающие знаки с надписью «Курение активирует прозрачный режим».

China exposes smokers with smart technology:



In Shenzhen, restroom doors switch from opaque to transparent the moment cigarette smoke is detected, publicly revealing violators. pic.twitter.com/tP1JKcBxpU — China pulse | 中国脉搏 🇨🇳 (@Eng_china5) December 17, 2025

Система была внедрена для борьбы с курильщиками, которые прячутся в туалетных кабинках, что затрудняет контроль за соблюдением правил.

Пользователи соцсетей положительно отценивают иновацию и призывают к внедрению этого решения по всей стране для защиты населения от пассивного курения.

Ранее Минздрав РК заявил о том, что казахстанцы стали меньше курить.

Мы также писали о том, что китайская Alibaba представила новые ИИ-очки, с помощью которых можно делать онлайн-покупки и выполнять другие задачи.