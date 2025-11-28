РУ
    Китайская Alibaba представила новые ИИ-очки для онлайн-покупок

    Компания Alibaba представила в четверг в Китае новые умные очки Quark с помощью которых можно делать онлайн-покупки и выполнять другие задачи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Китайская Alibaba представила новые ИИ-очки
    Фото: South China Morning Post

    Очки работают на базе ИИ-модели Qwen и приложений Alibaba. Внешне Quark выглядят как обычные очки в черной пластиковой оправе, что отличает их от более крупных устройств Meta. Цена гарнитуры начинается от 1 899 юаней ($268).

    Компания отмечает, что устройство будет связано с ее сервисами, включая суперприложение Alipay и платформу для онлайн-торговли Taobao. Владельцы смогут получать визуальный перевод текста в режиме реального времени и мгновенно определять цены товаров.

    Аналитик из Пекина Ли Чэндун отмечает, что ключевыми преимуществами гарнитуры являются функции онлайн-покупок, платежей и навигации, благодаря которым устройство выступает как «ассистент на каждый день».

    По его словам, стратегия Alibaba в сфере умных очков направлена на захват будущих «точек входа» для интернет-трафика, которыми сегодня служат смартфоны, на фоне усиления конкуренции в секторе электронной коммерции.

    Он добавил, что компания стремится активнее развивать потребительские ИИ-продукты, поскольку ранее уступала конкурентам. В начале ноября Alibaba выпустила крупное обновление своего ИИ-чатбота.

    Ранее мы писали, что Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT.

