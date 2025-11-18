РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT

    Виртуальный помощник Qwen создан на основе собственной языковой модели Alibaba Cloud с открытым исходным кодом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT
    Фото: Habr

    Китайская технологическая компания Alibaba Cloud выпустила бесплатное приложение — виртуального помощника Qwen. Как сообщил разработчик, в скором времени он запустит международную версию своего чат-бота, чтобы составить конкуренцию ChatGPT.

    Приложение создано на основе собственной языковой модели Alibaba Cloud с открытым исходным кодом. Чат-бот может беседовать с пользователем, в том числе на русском языке. Он ориентирован на выполнение задач в качестве персонального ИИ-помощника.

    Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    В феврале Alibaba, материнская компания Alibaba Cloud, заявила, что в течение трех лет инвестирует 380 млрд юаней (около $52 млрд) в создание облачных платформ и инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Ранее сообщалось о том, что Alibaba выпустила ИИ-модель, производительность которой сопоставима с DeepSeek. 

     

    Теги:
    Технологии Китай Искусственный интеллект Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают