Умные светофоры и заторы в Алматы: что изменится

Среди моментов, вызывающих вопросы у горожан — внезапное переключение светофоров с зеленого на красный, несмотря на таймер, или «зависание» светофора на одной комбинации сигналов, из-за чего на одной улице собирается длинная пробка. А на другой — свободно.

Все эти ситуации происходят на фоне сообщений о внедрении «умных» светофоров в Алматы. О причинах такого несовершенства в регулировании движения рассказали в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

В ответе на запрос Kazinform в управлении пояснили, что в настоящее время в Алматы функционируют 642 светофорных объекта, из них только 98 модернизированы в рамках первого этапа в составе автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), и соответствуют современным требованиям, имеют большой набор возможностей управления трафиком.

— Для полноценной реализации проекта и увеличения пропускной способности улиц города, в рамках второго этапа в режиме реального времени планируется модернизировать и осуществить реконструкцию остальных 544 светофорных объектов. Реализация строительно-монтажных работ планируется начать в 2026 году, по мере выделения бюджетных средств. После реализации данная система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме, — сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

В целом «умные» светофоры — это лишь малая часть тех изменений, которые будут проведены в рамках масштабной реформы управления транспортными потоками.

В управления цифровизации Алматы рассказали, что в рамках внедрения проекта «Цифровой двойник Алматы» планируется реорганизовать систему регулирования дорожного движения.

— Внедрение цифрового двойника станет для Алматы ключевым инструментом современного управления городом. Объединяя данные об инженерных сетях, транспорте, инфраструктуре и процессах в единую платформу, проект позволит перейти к проактивному планированию на основе точного моделирования и прогнозов. Платформа создаст возможности для более точного анализа городской мобильности. На основе данных мобильных операторов, системы ONAY, датчиков и иных источников город сможет моделировать реальные потоки передвижения, планировать маршруты общественного транспорта, оценивать эффективность изменений и принимать решения на основе проверяемых данных. Это повысит качество транспортного обслуживания и сделает городские сервисы более удобными для жителей, — говорится в сообщении.

Отмечено, что мировая практика показывает высокую эффективность таких решений: в Шэньчжэне цифровой двойник сократил сроки согласования проектов почти вдвое, в Сингапуре снизил расходы на проектирование и управление инфраструктурой, а городах ОАЭ используют его для оптимизации транспортных потоков и предотвращения перегрузок сетей.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— Горожане смогут получать адресные уведомления о работах в районах, отслеживать ход инфраструктурных проектов, узнавать об альтернативных маршрутах. Система также сократит сроки согласований и получения технических условий. Важно отметить, что цифровой двойник в первую очередь создается для эффективного планирования и управления городской инфраструктурой. В основе работы цифрового двойника лежит анализ больших данных, прогнозирование и моделирование, которые выполняются с использованием инструментов искусственного интеллекта. ИИ применяется для обработки данных, выявления закономерностей, формирования прогнозов и рекомендаций для принятия управленческих решений, — отметили в управлении.

А пока внедрение Цифрового двойника и доработка системы «умных» светофоров — дело будущего, и алматинцам дали совет.

Если светофоры «зависают» (не работают или работают некорректно) в Алматы, нужно обращаться в местные службы, ответственные за дорожное движение, а именно в департамент полиции Алматы или в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города по номеру 112, чтобы они оперативно отреагировали на проблему и направили специалистов для ремонта, так как это влияет на безопасность и движение.

Фото: акимат Алматы

