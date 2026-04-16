    22:47, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Умные очки Ray-Ban смогут распознавать лица: правозащитники предупредили о рисках сталкинга

    Коалиция из 75 правозащитных организаций призвала Meta отказаться от внедрения функции распознавания лиц в умных очках Ray-Ban и Oakley. Активисты предупредили о рисках слежки и утечки личных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Canva/ Kazinform

    В коалицию вошли, в частности, American Civil Liberties Union, Electronic Privacy Information Center, Access Now и другие организации.

    В обращении к главе компании Марку Цукербергу они потребовали прекратить разработку функции под названием «Name Tag». Предполагается, что она позволит пользователям распознавать людей в поле зрения с помощью системы на базе искусственного интеллекта.

    По словам правозащитников, защититься от такой технологии невозможно, поскольку в общественных местах пользователи сканировать смогут всех, без исключения.

    Авторы обращения предупреждают, что эти технологии злоумышленники смогут использовать для слежки за политическими активистами, чиновниками и частными лицами в повседневной жизни.

    — Сталкеры и мошенники, используя эту технологию, потенциально могут быстро и совершенно незаметно узнать не только имя человека, сидящего рядом с ними в метро, ​​но и его адрес, семейное положение, профили в социальных сетях, место работы, доход, хобби, информацию о здоровье и привычки. Об этом страшно даже подумать, — говорится в заявлении.

    Организации выдвинули ряд требований к Meta. Правозащитники просят компанию отказаться от внедрения функций распознавания лиц и раскрывать случаи неправомерного использования ее технологий.

    Также они призывают привлекать независимых экспертов перед внедрением биометрических решений.

    Оригинал материала на английском языке читайте здесь

    Ранее Meta решила не запускать продажу Ray-Ban Display по всему миру из-за высокого спроса в США. Как отмечается, эти умные очки позволяют пользователям делать фотографии, транслировать контент и взаимодействовать с ИИ-помощником. 

    Адия Абубакир
    
