Умные очки Ray-Ban смогут распознавать лица: правозащитники предупредили о рисках сталкинга

В коалицию вошли, в частности, American Civil Liberties Union, Electronic Privacy Information Center, Access Now и другие организации.

В обращении к главе компании Марку Цукербергу они потребовали прекратить разработку функции под названием «Name Tag». Предполагается, что она позволит пользователям распознавать людей в поле зрения с помощью системы на базе искусственного интеллекта.

По словам правозащитников, защититься от такой технологии невозможно, поскольку в общественных местах пользователи сканировать смогут всех, без исключения.

Авторы обращения предупреждают, что эти технологии злоумышленники смогут использовать для слежки за политическими активистами, чиновниками и частными лицами в повседневной жизни.

— Сталкеры и мошенники, используя эту технологию, потенциально могут быстро и совершенно незаметно узнать не только имя человека, сидящего рядом с ними в метро, ​​но и его адрес, семейное положение, профили в социальных сетях, место работы, доход, хобби, информацию о здоровье и привычки. Об этом страшно даже подумать, — говорится в заявлении.

Организации выдвинули ряд требований к Meta. Правозащитники просят компанию отказаться от внедрения функций распознавания лиц и раскрывать случаи неправомерного использования ее технологий.

Также они призывают привлекать независимых экспертов перед внедрением биометрических решений.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

