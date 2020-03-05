Умирзак Шукеев встретился с зарубежными строителями

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил строительные площадки областного центра и встретился со строителями многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Данный комплекс возводит турецкая компания «Sembol construction» в рамках государственно-частного партнерства. Иностранные инвесторы выразили благодарность главе региона за всестороннюю поддержку. В свою очередь Умирзак Шукеев особо отметил важность профессии, чей труд преображает регион.

«Объем работ, выполняемый вами достаточно большой и сложный. Вся работа ведется согласно установленному графику, за что и выражаю вам особую благодарность. Мы всегда готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку», - сказал аким области.

Отметим, стоимость туристического комплекса составляет 39 млрд. тенге. Комплекс международного уровня вместит в себя не только гостиницы, восточный базар, и рестораны, но и искусственное озеро. В уникальном проекте, площадь которого превышает 200 тыс. кв. метров, сохранится архитектура древнего города. Ожидается, что строительные работы будут завершены в октябре текущего года.

Напомним, данный проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе казахстанско-турецкого инвестиционного форума, который прошел в ноябре прошлого года в Стамбуле.

Следует подчеркнуть, в целях превращения города Туркестан в духовно-культурный центр тюркского мира, а также развития туризма в древнем городе ведется строительство музея Яссауи, центра «Ұлы Дала елі», драматического театра, областной научно-универсальной библиотеки, дворца «Керуен», центра ремесленников, парка Первого Президента, визит-центра, амфитеатра, музыкального фонтана. Кроме того, в прошлом году начались работы по реставрации, благоустройству, озеленению территории вокруг мавзолея Х.А.Яссауи. Также Казахским научно-исследовательским институтом культуры проводятся археологические раскопки вокруг городища Культобе. Работа в этом направлении продолжается и в этом году.

Вместе с тем, в Туркестане для удобства туристов строятся современные гостиницы «Rixos Khadisha Turkestan», «Hampton by Hilton», «Innovation Central Asia». Во время объезда по областному центру аким области проинспектировал ход строительства первой пятизвездочной гостиницы «Rixos Rhadisha Turkestan». Шестиэтажный гостиничный комплекс будет включать в себя 120 гостиничных номеров, бизнес-центр, кинотеатр, конференц-зал и несколько ресторанов.