Умирзак Шукеев указал на необходимость эффективно использовать механизм ГЧП

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первое аппаратное совещание состоялось сегодня в новом здании акимата Туркестанской области. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Открыв заседание и выступив с приветственным словом, аким области Умирзак Шукеев пожелал участникам успехов. На повестке дня были рассмотрены вопросы жилищного строительства и экологии, развития строительной отрасли региона и города Туркестана.





Кроме того, по данным областного управления экономики и бюджетного планирования, Туркестанская область лидирует в стране по проектам, реализуемым в рамках государственно-частного партнерства. К примеру, предприниматели из Турции намерены построить в областном центре международный аэропорт и медицинский комплекс. Также управлением даны рекомендации по подготовке в регионе проектов в рамках ГЧП.

По словам акима области, для минимизации бюджетных расходов необходимо активно и эффективно применять механизм государственно-частного партнерства. Глава региона отметил, что для инвесторов нужно создавать благоприятные условия и отдать предпочтение проектам в социально-значимых отраслях.









Наряду с этим, участники совещания обсудили ход работ по озеленению и благоустройству Туркестана. Напомним, благоустройство древнего города ведется с учетом опыта строительства Арыси. Для этого Туркестан поделили на 32 сектора. За каждым сектором закреплены один из областных департаментов или управлений и район области, а все работы находятся на постоянном контроле главы региона.

На сегодня в областном центре активно ведутся работы по газификации, благоустройству и очистке от мусора городских улиц, обеспечению населения питьевой водой.

Вместе с тем, на заседании были заслушаны последние данные о строительстве жилья в Туркестане. До конца года в рамках государственной программы «Нұрлы жер» государственным служащим предоставят 20 жилых домов на 1200 квартир. В том числе ведутся работы по составлению приемочных актов по 11 арендным домам, все квартиры будут предоставлены гражданам, стоящим в очереди на жилье, в соответствии с требованиями закона.













Помимо этого, в ходе совещания обсудили вопросы легализации полигонов твердых бытовых отходов. Для этой цели создадут специальную комиссию, а до 1 июля проведут работы по их капитальному ремонту.