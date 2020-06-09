Умирзак Шукеев: Требования карантина должны строго соблюдаться

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ по благоустройству и озеленению города Туркестана. На встрече со строителями глава региона обсудил вопросы соблюдения санитарных требований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Показатели в регионе относительно коронавирусной инфекции не радуют. Карантин и ограничительные мероприятия на территории области будут сохранены до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом. В связи с этим, всем акимам районов и городов, руководителям управлений и соответствующим государственным органам необходимо работать в соответствии с ограничительными мерами. Требования карантина должны строго соблюдаться. Необходимо усилить меры предосторожности и дисциплину в сфере строительства», - сказал аким области.

Вместе с тем, в настоящее время в городе завершается благоустройство «линейного парка». На его территории полностью завершено строительство фонтана и общей ирригационной сети. Также завершены работы по строительству наружных оросительных сетей, посадке деревьев, укладке газонов тротуаров, пешеходов и каналов. Помимо этого, в парке построены бассейны, установлены световые фонари, а также посажены разнообразные цветы и ценные породы деревьев.

Кроме того, на 4 этапа разделены работы по благоустройству территории заповедника-музея «Азрет Султан». На сегодняшний день на территории музея выравнивают землю, проводится монтаж канализационных сетей. В тоже время, ведутся работы по заливке бетонной площадки фонтана. В целом, на стройплощадке задействовано 82 рабочих.

Наряду с этим, в парке Первого Президента полностью завершены работы по прокладке канализационных и электрических сетей. Здесь также установлена система освещения, проведена наружная система водоснабжения и посажено около 2000 саженцев деревьев.

Ранее сообщалось, что карантин в Туркестанской области продлевается до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.