+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма

8 Декабря 2021 18:37
Поделиться:
Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент». Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме
Более восьми миллиардов тенге необходимо исполнить до конца года столичному управлению транспорта
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев Строительство нового ферросплавного завода началось в Экибастузе Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке

На аппаратном заседании областного акимата глава региона отметил, что строительство железной дороги придаст положительный импульс развитию не только Туркестанского региона, но и страны. Укрепит туристский потенциал наших государств.

«Как известно, в Нур-Султане встретились Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, которые подписали межгосударственные соглашения. В частности, было объявлено о строительстве железной дороги Туркестан-Шымкент-Ташкент, которая имеет важное значение для развития Туркестанской области. Два президента одобрили проект и дали поручения главам правительств по реализации данного проекта. Строительство начнется в начале 2022 года. Эта железная дорога имеет огромное значение. Во-первых, в регионе будет развиваться туризм. Железная дорога будет начинаться с Туркестана и охватывать, наряду с Шымкентом, Ордабасинский, Казыгуртский, Сарыагашский районы. Еще одна радостная новость - в Нур-Султане прошел инвестиционный форум. Был подписан Семисторонний контракт на дорожную карту по строительству Центра лыжного туризма «Каскасу». Этот туристический центр внесет вклад в развитие экономики Туркестанской области«,– сказал У. Шукеев.

Он отметил, строительство новой железной дороги «Дарбаза-Мактаарал-Жизак», которая окажет положительное влияние на товарооборот двух стран. Расширит транзитные возможности и разгрузит действующий пункт пропуска Сарыағаш. Кроме того, в планах построить крупнейший в Центральной Азии торгово-промышленный хаб. Запустить его планируют на границе двух стран. Все три проекта очень удачны для Туркестанской области.

После завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали будут созданы тысячи рабочих мест в сфере туризма и других сферах, параллельно будет развиваться внутренний и внешний туризм. Поможет ещё больше углубить союзнические отношения стран, которые и так динамично развиваются по всем направлениям.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Акимат   #Строительство   #Транспорт   #Узбекистан   #Шымкент  
Поделиться:
Новости по теме
Более восьми миллиардов тенге необходимо исполнить до конца года столичному управлению транспорта
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Строительство нового ферросплавного завода началось в Экибастузе
Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Более восьми миллиардов тенге необходимо исполнить до конца года столичному управлению транспорта
Еще раз проверю - аким Алматы о результатах конкурса молодых тиктокеров
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив