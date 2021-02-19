Умирзак Шукеев: Сферу образования области ожидают масштабные изменения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На отчетной встрече с населением аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поблагодарил всех учителей, родителей и учащихся, отметив, что пандемия оказала большое влияние на сферу образования, став серьезным испытанием для всей системы образования. Он также отметил, что такие глобальные трудности, с которыми человечество сталкивается впервые, являются временным явлением. Кроме того, только после остановки распространения опасной эпидемии и при соблюдении всех санитарных требований будут созданы все условия для возврата к традиционному образованию. Глава региона обозначил задачи, поставленные на этот год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В этом году сферу образования ожидают масштабные изменения. Продолжится строительство 49 школ, в том числе 11 новых на сумму 17,1 млрд тенге. Количество дошкольных организаций мы планирует довести до 1 436, а в рамках проекта «Жас маман» 7 колледжам направят 2,1 млрд тенге. В минувшем году на развитие сферы образования было выделено 334,3 млрд тенге. С начала 2020 года открыли 15 частных детских садов на 2 тыс. детей, а также дополнительные группы для около 500 детей. В результате обеспеченность детей дошкольными организациями составила 100%»,- сказал аким области.

Для организации дистанционного обучения школьников полностью обеспечили компьютерными средствами. На средства резерва Правительства приобретено и распределено по районам и городам 7 711 планшетов, около 6 тыс. компьютеров, 43 527 ноутбуков, всего 57 190 (100%) компьютеров.

Более того, в 2020 году было начато строительство 52 объектов образования на сумму 15,8 млрд тенге, по итогам года сдано в эксплуатацию 16 объектов. Из них решены вопросы 1 аварийной и 1 трехсменной школ.

«В области по проекту «Жас маман» в этом году 5 колледжам выделено 1,3 млрд тенге для обеспечения материально-технической базой в соответствии с международными стандартами. В рамках проекта Главы государства «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех» 49 организациям образования был выделен образовательный заказ на 7 291 место.

Вместе с тем в результате работы по укреплению международного сотрудничества АО «Кентауский трансформаторный завод» заключил договор с концерном «TUV Rheiland Akademie GmBH», что позволило Кентаускому политехническому колледжу получить статус казахско-немецкого политехнического колледжа и теперь готовить специалистов, разрабатывается новая программа», - сказал У. Шукеев.