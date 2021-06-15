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Умирзак Шукеев: Самое лучшее время для инвестиций в туризм

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Июня 2021, 20:06
Умирзак Шукеев: Самое лучшее время для инвестиций в туризм

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Умирзак Шукеев принял участие в Казахстанско-американском инвестиционном форуме 2021. Аким Туркестанской области презентовал участникам возможности и преимущества инвестирования в регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На первом дне форума, организованного в честь 30-летия торгово-экономических отношений между Казахстаном и США, он подробно рассказал об инвестиционном потенциале региона. В свою очередь, международные эксперты из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Германии отметили причины, по которым область занимает лидирующие позиции в привлечении инвестиций в страну.

По его словам, в 2020 году регион произвел и экспортировал на рынки Германии, Литвы, Украины, Польши, Латвии, Эстонии, Турции, Молдовы, Центральной Азии и страны ближнего зарубежья сельскохозяйственную продукцию на сумму 1,8 млрд. долларов США. Если этим направлением заинтересуются партнеры из США, Туркестанская область готова поставить свою продукцию и на американский рынок.

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В тоже время, особое географическое положение региона, которое позволяет доставить в Китай и Европу за недельный срок продукцию, произведенную на территории Туркестана, - один из показателей успешного инвестирования и профессионального развития в различных сферах. Отсутствие налогов и другие льготы для инвесторов повышают потенциал региона.

Ознакомив с результатами трехлетней работы, проделанной под руководством Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева, глава региона также отметил, что сейчас - самое лучшее время для инвестирования в туризм.

Напомним, с 14 по 17 июня в онлайн формате проходит Казахстанско-американский экономический форум, организованный Министерством иностранных дел РК, Посольством Республики Казахстан в США, АО «НК «KAZAKH INVEST» совместно с Торгово-промышленной палатой США.

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Туркестанская область   Туризм   Акимат   Сельское хозяйство  
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