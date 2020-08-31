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Умирзак Шукеев проверил качество новых домов в Мактааральском районе

31 Августа 2020 15:49
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Умирзак Шукеев проверил качество новых домов в Мактааральском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в очередной раз побывал с рабочей поездкой в Мактааральском районе, где ознакомился с ходом строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Глава региона встретился с жителями сел и внимательно выслушал их мнения и пожелания. Умирзак Естаевич тщательно проверил качество строительства каждого дома и проинспектировал ход восстановительных работ в населенных пунктах Оргебас и Фирдоуси, пострадавших от наводнения.


Отметим, жители подтопленных сел получили очередной транш средств, предусмотренных на строительство.

На встрече с главой региона жители сел получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы и выразили благодарность.


Также глава региона посетил новый микрорайон в Мырзакенте и побывал в строящихся жилых домах. На сегодняшний день в новом жилом массиве полностью завершено строительство 200 строящихся домов. Кроме того, в селе Фирдоуси полностью готовы к вводу в эксплуатацию 53 дома, и еще 39 домов в селе Оргебас. Стоит отметить, все строительные работы ведутся без перерыва.


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#Туркестанская область   #Строительство  
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