Умирзак Шукеев проверил качество новых домов в Мактааральском районе
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в очередной раз побывал с рабочей поездкой в Мактааральском районе, где ознакомился с ходом строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Глава региона встретился с жителями сел и внимательно выслушал их мнения и пожелания. Умирзак Естаевич тщательно проверил качество строительства каждого дома и проинспектировал ход восстановительных работ в населенных пунктах Оргебас и Фирдоуси, пострадавших от наводнения.
Отметим, жители подтопленных сел получили очередной транш средств, предусмотренных на строительство.
На встрече с главой региона жители сел получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы и выразили благодарность.
Также глава региона посетил новый микрорайон в Мырзакенте и побывал в строящихся жилых домах. На сегодняшний день в новом жилом массиве полностью завершено строительство 200 строящихся домов. Кроме того, в селе Фирдоуси полностью готовы к вводу в эксплуатацию 53 дома, и еще 39 домов в селе Оргебас. Стоит отметить, все строительные работы ведутся без перерыва.
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