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вчера 21:28
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вчера 21:10
Умирзак Шукеев проинспектировал строительство ряда объектов в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане, в связи с увеличением количества автомобилей и в целях предотвращения заторов, расширят ряд городских улиц и отремонтируют несколько дорог. В ходе рабочего объезда по областному центру аким области Умирзак Шукеев ознакомился с проектом застройки улицы Яссауи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
Вдоль улицы намерены проложить пешеходную дорожку и разбить зеленый бульвар. Глава региона призвал руководство подрядной организации строго придерживаться всех технологий при строительстве дорог.
Кроме того, во главе со специальной рабочей группой Умирзак Шукеев проинспектировал состояние городских водоканалов и скверов.
Напомним, в целях стабилизации экологической ситуации и создания благоприятного климата вокруг города формируется «зеленый пояс».
В течение четырех лет планируется высадить 4 млн саженцев.
Также глава региона осмотрел городской железнодорожный вокзал, ознакомился с проектом нового сквера и благоустройства привокзальной территории. Умирзак Шукеев проинспектировал ход работ по благоустройству местности вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Напомним, это решение было принято по результатам заседания ЮНЕСКО по вопросам Всемирного наследия. В рамках этого ожидается культурное развитие Туркестанской области на мировом уровне, развитие и сохранение всемирного, международного туризма и возрождение традиционных ремесел Великого Шелкового пути. Ведутся работы по расчистке и выравниванию территории.
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