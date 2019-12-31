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Умирзак Шукеев проинспектировал строительство ряда объектов в Туркестане

31 Декабря 2019 13:50
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Умирзак Шукеев проинспектировал строительство ряда объектов в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане, в связи с увеличением количества автомобилей и в целях предотвращения заторов, расширят ряд городских улиц и отремонтируют несколько дорог. В ходе рабочего объезда по областному центру аким области Умирзак Шукеев ознакомился с проектом застройки улицы Яссауи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Вдоль улицы намерены проложить пешеходную дорожку и разбить зеленый бульвар. Глава региона призвал руководство подрядной организации строго придерживаться всех технологий при строительстве дорог.

Кроме того, во главе со специальной рабочей группой Умирзак Шукеев проинспектировал состояние городских водоканалов и скверов.



Напомним, в целях стабилизации экологической ситуации и создания благоприятного климата вокруг города формируется «зеленый пояс».

В течение четырех лет планируется высадить 4 млн саженцев.


Также глава региона осмотрел городской железнодорожный вокзал, ознакомился с проектом нового сквера и благоустройства привокзальной территории. Умирзак Шукеев проинспектировал ход работ по благоустройству местности вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Напомним, это решение было принято по результатам заседания ЮНЕСКО по вопросам Всемирного наследия. В рамках этого ожидается культурное развитие Туркестанской области на мировом уровне, развитие и сохранение всемирного, международного туризма и возрождение традиционных ремесел Великого Шелкового пути. Ведутся работы по расчистке и выравниванию территории.





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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Строительство,
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