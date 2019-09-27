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Умирзак Шукеев проинспектировал строительство нефтехимзавода в Ордабасинском районе

27 Сентября 2019 10:50
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Умирзак Шукеев проинспектировал строительство нефтехимзавода в Ордабасинском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Ордабасинский район, где встретился с местными аграриями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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Во время встречи главе региона рассказали об использовании новых технологий при выращивании бахчевых культур. Кроме того, по словам фермеров, они намерены наладить экспорт семян арбузов в США. В свою очередь, аким области поручил уделить особое внимание переработке сельскохозяйственной продукции.


В целом, в Ордабасинском районе в сфере сельского хозяйства с применением передовых технологий в целях обеспечения занятости населения планируется реализовать 46 проектов по 18 направлениям.


Вместе с тем в ходе рабочей поездки глава региона проинспектировал ход строительства нефтехимического завода ТОО «STANDARD PETROLEUM & CO». Отметим, на заводе намерены выпускать бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В рамках реализации проекта будет создано 1 тыс. рабочих мест. Сбыт продукции будет осуществляться на территории РК, также планируется экспорт в страны СНГ. Запуск проекта ожидается в 2021 году.


Наряду с этим, во время поездки в Сайрамский район в селе Карабулак рабочая группа проинспектировала работу скотного рынка, рассчитанного на 1500 голов крупного и мелкого рогатого скота. Глава региона поручил руководству рынка привлечь квалифицированных специалистов и принять меры по профилактике заразных болезней сельскохозяйственных животных.






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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Сельское хозяйство, Нефть, Регионы,
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