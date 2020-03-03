Умирзак Шукеев проинспектировал качество строительства жилья в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе объезда строительных площадок областного центра проинспектировал качество строительства жилья, вводимого в эксплуатацию в этом году в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«На сегодняшний день на территории административно-делового центра города ведется строительство 14-ти семи этажных и 40-ка двенадцати этажных жилых домов, а вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай возводят 10-ть семиэтажных жилых домов. Н а территории АДЦ частная строительная компания за счет собственных средств ведет строительство 32-х 12-ти этажных жилых домов. До конца года планируется сдать 12 жилых домов. В общей сложности в строительстве задействовано более 600 рабочих», - говорится в сообщении.

Отмечается, во время объезда Умирзак Естаевич встретился с руководителями отрасли и подрядных компаний. Глава региона отметил необходимость увеличить количество строителей, а также ускорить темпы возводимого жилья, однако это не должно сказываться на качестве.

Вместе с тем, организациями технического надзора были направлены предупредительные письма и наложены штрафы на ряд подрядных организаций, отстающих от графика. В настоящее время строительные организации ведут работы по подъему колонн, перекрытий жилых этажей, вязке арматуры и заливке бетона.