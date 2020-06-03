Умирзак Шукеев: Приоритетные направления развития сельского хозяйства очевидны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На совещании, прошедшем под председательством акима области Умирзака Шукеева, участники встречи обсудили актуальные проблемы и направления развития отрасли сельского хозяйства региона и проводимую работу в целях рассмотрения путей их решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В Туркестанской области в целях повышения производительности труда в сельском хозяйстве, ведется работа по 3 основным направлениям.

Первое направление - внедрение современных передовых технологий с укрупнением агроформирований. Второе направление, внедрение проекта по получению 2-3 урожая в год с одной площади для агроформирований, имеющих 2-3 га земель и не объединенные в кооперативы. Третье направление - производство ранних овощей, картофеля, бахчевых культур с внедрением технологии капельного орошения во дворах личных подсобных хозяйств.

На совещании также были рассмотрены пути дальнейшего развития работы в этих направлениях. Умирзак Шукеев поручил организовать в каждом районе семинары для разъяснения проекта «получения 2-3-х урожаев в год с одной площади» и развитию личных подсобных хозяйств. Аким также отметил, что в реализации проекта в регионе лидируют Сарыагашский, Тюлькубасский, Жетысайский, Отырарский и Келесский районы. В Байдибекском, Толебийском и Шардаринском районах работа в этом направлении еще продолжается.

Кроме того, руководителям отрасли поручено разработать проект инструкции по обучению владельцев личных подсобных хозяйств для получения государственных грантов на реализацию бизнес-идей в размере 530 тысяч тенге по программе «Еңбек».