+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 22 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умирзак Шукеев: После завершения строительных работ Арысь продолжит свое развитие

7 Октября 2019 18:12
Поделиться:
Умирзак Шукеев: После завершения строительных работ Арысь продолжит свое развитие

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом на еженедельном аппаратном совещании по вопросам восстановления города Арыси сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Также, по его словам, продолжится работа по экономическому и социальному развитию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Новости по теме

Двое пострадавших в Арыси саперов выписаны из госпиталя
Начался самый сложный этап работ по ликвидации последствий ЧП в Арыси – глава МО О состоянии пострадавших саперов в Арыси сообщил глава МО РК Бауыржан Байбек посетил Арысь, где проверил ход восстановительных работ

Участники совещания обсудили последние данные о ходе ремонтно-восстановительных работ жилых домов, социальных объектов, дорог, оформления правоустанавливающих документов и подведения системы канализации.

На совещании было отмечено, что представители секторов городов Нур-Султана и Шымкента, а также Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей задерживают оформление документов и передачу их в соответствующие инстанции. Глава региона поручил в кратчайшие сроки решить эти вопросы.




Вместе с тем стало известно, что ряд домов, закрепленных за сектором Актюбинской области, прошли повторную экспертизу. В результате они будут полностью заново отстроены.

Напомним, в Арыси в результате взрывов из более 8 тыс. индивидуальных жилых домов пострадало 7 634, в том числе 474 были признаны негодными для жилья. В настоящее время завершено строительство 330 домов, в оставшихся 144 ведутся работы по внутренней отделке.

Наряду с этим, налаживается и инфраструктура города. На сегодня полностью отремонтированы канализационные системы. По словам представителей областного управления энергетики и ЖКХ, город Арысь полностью готов к отопительному сезону. Более того, отремонтированы и поврежденные улицы, завершены работы по строительству тротуаров на 16 улицах, ведутся работы по установке уличного освещения.



Также на совещании были заслушаны доклады об итогах работ за 9 месяцев текущего года в сфере ветеринарии и растениеводства.

В свою очередь, Умирзак Естаевич поручил усилить контроль за импортом растениеводческой продукции, а также за откормочными площадками и точками по убою скота, так как в дальнейшем вся мясная продукция поставляется в другие регионы и за пределы республики. В то же время в целях профилактики и лечения заболеваний животных поручено мобилизовать и усилить работу ветеринарной службы области совместно с территориальной инспекцией Комитета ветеринарного надзора МСХ РК. Глава региона подчеркнул о важности соблюдения безопасности пищевой продукции.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство, ЧП в Арыси,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив