Умирзак Шукеев: После завершения строительных работ Арысь продолжит свое развитие

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом на еженедельном аппаратном совещании по вопросам восстановления города Арыси сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Также, по его словам, продолжится работа по экономическому и социальному развитию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Участники совещания обсудили последние данные о ходе ремонтно-восстановительных работ жилых домов, социальных объектов, дорог, оформления правоустанавливающих документов и подведения системы канализации.

На совещании было отмечено, что представители секторов городов Нур-Султана и Шымкента, а также Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей задерживают оформление документов и передачу их в соответствующие инстанции. Глава региона поручил в кратчайшие сроки решить эти вопросы.













Вместе с тем стало известно, что ряд домов, закрепленных за сектором Актюбинской области, прошли повторную экспертизу. В результате они будут полностью заново отстроены.

Напомним, в Арыси в результате взрывов из более 8 тыс. индивидуальных жилых домов пострадало 7 634, в том числе 474 были признаны негодными для жилья. В настоящее время завершено строительство 330 домов, в оставшихся 144 ведутся работы по внутренней отделке.

Наряду с этим, налаживается и инфраструктура города. На сегодня полностью отремонтированы канализационные системы. По словам представителей областного управления энергетики и ЖКХ, город Арысь полностью готов к отопительному сезону. Более того, отремонтированы и поврежденные улицы, завершены работы по строительству тротуаров на 16 улицах, ведутся работы по установке уличного освещения.









Также на совещании были заслушаны доклады об итогах работ за 9 месяцев текущего года в сфере ветеринарии и растениеводства.

В свою очередь, Умирзак Естаевич поручил усилить контроль за импортом растениеводческой продукции, а также за откормочными площадками и точками по убою скота, так как в дальнейшем вся мясная продукция поставляется в другие регионы и за пределы республики. В то же время в целях профилактики и лечения заболеваний животных поручено мобилизовать и усилить работу ветеринарной службы области совместно с территориальной инспекцией Комитета ветеринарного надзора МСХ РК. Глава региона подчеркнул о важности соблюдения безопасности пищевой продукции.

Напомним, 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.

Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.











