Умирзак Шукеев посетил строительные площадки Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил строящиеся объекты областного центра. В настоящее время в городе Туркестан полным ходом идет строительство 24 жилых домов. Отметим, эти дома будут сданы в эксплуатацию до конца года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В ходе проверки качества возводимых домов глава региона поручил усилить меры предосторожности и темпы строительства.

Умирзак Шукеев также посетил стадион, рассчитанный на 7000 человек. Напомним, в области ведется строительство спортивного объекта, где будут проходить футбольные баталии, крупные спортивные соревнования и культурные мероприятия, при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На территории спортивного комплекса строятся два спортивных зала, футбольное поле и административные помещения. После ввода в эксплуатацию объекта здесь намерены проводить игры Чемпионата РК по футболу между командами Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиги. Строительство стадиона планируется завершить в июле текущего года.

Вместе с тем, по решению руководства региона в целях бесперебойного сброса воды вдоль дороги Кентау-Туркестан запланировано строительство арычного канала. В прошлом году вдоль дороги было построено 4 км, а в текущем году еще порядка 600 метров канала. В результате, через канал Котырбулак производится сброс до 70 литров воды в секунду в Арыс-Туркестанский канал.

Помимо этого, день глава региона посетил парк «Парасат», который уже превратился в своеобразный символ города Туркестана. В рамках реконструкции зоны отдыха планируется разбить искусственное озеро и установить мосты. Для заполнения озера водой, а также полива деревьев, высаженных вдоль автомобильной дороги Туркестан - Кентау, планируется построить арычный канал длиной 420 метров. Все работы в этом направлении планируется завершить к концу следующего месяца.

Наряду с этим, Умирзак Естаевич посетил строительную площадку многофункционального туристического комплекса «Караван-сарай». Один из главных проектов города в будущем станет узнаваемым брендом Туркестана. Комплекс возводит турецкая компания «Sembol Contruction», его строительство планируется завершить осенью текущего года.

Кроме того, Умирзак Естаевич посетил строительную зону «Керуен сарай» – один из основных проектов, ставший брендом Туркестана. Подрядная организация - «Sembol Construction». Строительство планируется завершить в сентябре текущего года.

По итогам объезда глава региона поручил руководителям соответствующих управлений завершить работы по благоустройству и озеленению в соответствии с утвержденным графиком, а также обеспечить строгий контроль за качеством строительства объектов.



