Умирзак Шукеев посетил строительные объекты в культурно-духовном центре Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким области Умирзак Шукеев и глава областного центра Рашид Аюпов посетили строительные площадки Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь рабочая группа ознакомилась с ходом работ по благоустройству древнего города и строительства открытого бассейна. Будущий спортивный комплекс будет отвечать самым высоким мировым стандартам, а вокруг самого комплекса высадят зеленые насаждения, сообщили в пресс-службе акима области.

Также глава региона проинспектировал ход строительства автомобильной дороги, соединяющей одну из городских улиц с международным автокоридором Западная Европа - Западный Китай. 4-полосную дорогу протяженностью 6,5 км намерены сдать на благо народа в следующем году.

Кроме того, Умирзак Естаевич ознакомился с ходом строительства «линейного парка», площадь которого составит 11 га. Во время встречи с руководителями подрядных организаций, аким области напомнил о сроках и качестве возводимых объектов.

«Туркестан не должен ограничиваться региональным уровнем развития. Священный город будет развиваться как культурный, духовный и исторический центр всего тюркского народа. Более того, объекты должны быть не только комфортными, но и привлекательными. Территорию вокруг них необходимо обязательно благоустроить и озеленить. Системы полива должны охватить каждый куст и дерево», -сказал У. Шукеев.

Напомним, до конца текущего года в духовно-культурной части города введут в эксплуатацию ряд крупных объектов. В связи с этим, рабочая группа также побывала на стройплощадках драматического театра, научно-универсальной библиотеки и гостиницы «Hampton by Hilton». Глава региона поручил ускорить темпы строительства объектов, а также отметил необходимость увеличить количество строителей.



