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Умирзак Шукеев посетил объекты, вводимые в эксплуатацию в этом году в Туркестане

2 Сентября 2020 14:58
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Умирзак Шукеев посетил объекты, вводимые в эксплуатацию в этом году в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До конца текущего года в городе Туркестане планируется сдать в эксплуатацию 15 объектов. Во время рабочего объезда аким области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом строительства новых объектов, возводимых в административно-деловом центре. Глава региона посетил строительные площадки Конгресс-центра, Дворца школьников, стадиона, передает МИА «Казинофрм» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Кроме того, на сегодняшний день в духовно-культурном центре близится к завершению строительство четырех объектов. В настоящее время в драматическом театре ведутся работы по внешней и внутренней отделке здания, монтажу инженерных сетей. В целом, к строительным работам привлечено 150 человек. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу оборудования и мебели.

Вместе с тем в центре «Ұлы дала елі» и музее имени Х.А. Яссауи ведутся работы по внутренней отделке помещений, облицовке наружных стен и монтажу инженерных сетей. В то же время в областной научно-универсальной библиотеке проводятся работы по установке витражей, монтажу металлоконструкций и внутренней отделке комнат. На строительной площадке задействовано 50 рабочих.

Стоит отметить, в целом по области на строительных работах задействовано более 9 тысяч человек. В городе Туркестане трудятся более 4 тысяч строителей. На стройплощадках работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности.

По итогам объезда Умирзак Шукеев поручил ответственным руководителям завершить работы в соответствии с графиком и ускорить ввод зданий в эксплуатацию.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Строительство  
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