Умирзак Шукеев посетил город Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Новый район появится на карте Казахстана. Глава региона Умирзак Шукеев специально посетил город Кентау и встретился с жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями большого исторического события. Развитию населенных пунктов, в том числе городу Кентау, уделяется большое внимание. Расширение границ Кентау, увеличение численности населения в два раза, расположение 12 сельских округов в городе Кентау свидетельствуют о переходе уровня города на районный уровень. В свою очередь, это привело к снижению качества оказываемых государственных услуг для населения, низкому охвату инфраструктурными системами населенных пунктов, отдаленности центра города от сельских населенных пунктов. Учитывая, что город Кентау за свою историю развивался как промышленный город по добыче полиметаллических руд, превращение Кентау в районный центр может фактически привести к замедлению развития города и недостаточному вниманию селам.

Отметим, в средние века историческое городище Сауран располагалось вдоль Великого Шелкового пути и было связано с древним Туркестаном. Поселок Шорнак станет административным центром нового района.

В свою очередь, местные жители с радостью восприняли очень эту новость.

Стоит отметить, создание нового района, появление районных государственных органов, правоохранительных и других структурных органов обеспечит доступность государственных услуг и развитие сел. В то же время город Кентау получит новый импульс для развития как промышленный и индустриальный центр. Район Сауран появится на карте Туркестанской области накануне праздника Наурыз в следующем году. Город Кентау, развивающийся как промышленный и индустриальный центр, будет способствовать социально-экономическому росту региона.

Вместе с тем в ходе визита в Кентау аким области посетил недавно открытую поликлинику. Городская поликлиника со станцией скорой помощи на 500 пациентов в смену оснащена новейшим оборудованием. На реализацию проекта из областного бюджета было выделено 838,8 млн тенге. Сегодня в клинике функционируют амбулатория, фильтровальное отделение для больных коронавирусной инфекцией, а также отделение скорой помощи, оказывается первичная медико-санитарная, консультативно-диагностическая помощь. В настоящее время здесь работают 248 врачей и 906 медсестер. В клинике работают 32 мобильные группы.

Аким области посетил избирательный участок в Кентау и ознакомился с его работой. По городу Кентау 74 избирательных участка, 506 членов избирательных участковых комиссий. Из них один избирательный участок закрыт (Центральная городская больница). На сегодняшний день на 74 избирательных участках 107 199 избирателей. Все избирательные участки включены в базу «Доступная карта».