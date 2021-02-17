РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:25, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Умирзак Шукеев поручил усилить темпы строительства в Туркестане

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил ряд строительных объектов областного центра и ознакомился с проводимыми работами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В административно-деловом центре глава региона побывал в строящихся жилых домах, осмотрел работу по приведению в порядок внешнего вида жилых домов по проспекту Б. Саттарханова. Он также ознакомился с ходом строительства моста через Арыс-Туркестанский канал вдоль автодороги Западная Европа – Западный Китай в направлении трассы Кентау - Туркестан.

    Умирзак Шукеев поставил ряд задач перед ответственными лицами и поручил усилить темпы строительства.


    Отметим, на данной территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Кроме того, здесь установят пандус для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, а также появятся малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

    В то же время глава региона посетил «линейный парк» и «тюркский сад» по проспекту Б. Саттарханова. На сегодняшний день здесь ведутся работы в рамках третьего этапа строительства, строители подготавливают почву для возведения фонтанов. В зоне отдыха площадью 15 га задействовано 190 рабочих и 80 единиц техники. В «тюркском саду» строители установят арт-стены и сухие фонтаны.


    Аким области еще раз напомнил о качественном выполнении работ и указал на необходимость создать все условия для жителей.

    Далее он побывал на стройплощадке уникального проекта в Туркестане - комплекса «Керуен сарай», территория которого со временем обрастет оживленными улицами с зелеными насаждениями, а также велосипедными дорожками, пешеходными тротуарами и водными каналами.

    Помимо этого, глава региона ознакомился с работой, проводимой в областной научно-универсальной библиотеке и в парке Первого Президента. Он поручил завершить все строительные работы качественно и в срок.


    Теги:
    Туркестанская область Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Сегодня, 12:03
    Свыше 1,7 тысячи нарушений совершили самокатчики - МВД РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!