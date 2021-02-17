Умирзак Шукеев поручил усилить темпы строительства в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил ряд строительных объектов областного центра и ознакомился с проводимыми работами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В административно-деловом центре глава региона побывал в строящихся жилых домах, осмотрел работу по приведению в порядок внешнего вида жилых домов по проспекту Б. Саттарханова. Он также ознакомился с ходом строительства моста через Арыс-Туркестанский канал вдоль автодороги Западная Европа – Западный Китай в направлении трассы Кентау - Туркестан.

Умирзак Шукеев поставил ряд задач перед ответственными лицами и поручил усилить темпы строительства.

Отметим, на данной территории для людей предусмотрены удобные, освещенные пешеходные дорожки. Кроме того, здесь установят пандус для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, а также появятся малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и урны для мусора.

В то же время глава региона посетил «линейный парк» и «тюркский сад» по проспекту Б. Саттарханова. На сегодняшний день здесь ведутся работы в рамках третьего этапа строительства, строители подготавливают почву для возведения фонтанов. В зоне отдыха площадью 15 га задействовано 190 рабочих и 80 единиц техники. В «тюркском саду» строители установят арт-стены и сухие фонтаны.

Аким области еще раз напомнил о качественном выполнении работ и указал на необходимость создать все условия для жителей.

Далее он побывал на стройплощадке уникального проекта в Туркестане - комплекса «Керуен сарай», территория которого со временем обрастет оживленными улицами с зелеными насаждениями, а также велосипедными дорожками, пешеходными тротуарами и водными каналами.

Помимо этого, глава региона ознакомился с работой, проводимой в областной научно-универсальной библиотеке и в парке Первого Президента. Он поручил завершить все строительные работы качественно и в срок.