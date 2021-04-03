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    21:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Умирзак Шукеев поручил урегулировать вопрос пастбищных угодий

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На встрече с жителями Жетысайского, Мактаральского, Келесского районов аким Туркестанской области Умирзак Шукеев обсудил с ними ряд актуальных вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    На встрече с участием акимов и жителей трех районов были обсуждены вопросы пастбищного хозяйства.

    Отметим, в настоящее время большая часть скота выпасается в окрестностях сел и естественная продуктивность этих земель с каждым годом снижается. Увеличение поголовья скота также приводит к нехватке земель. Более того, многие земли находятся в частных руках. Работа по урегулированию пастбищных угодий в Туркестанской области ведется уже три года. На встрече с жителями трех районов, аким области поручил местным властям и ответственным лицам урегулировать вопрос пастбищных угодий.

    Вместе с тем, Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работы крестьянского хозяйства «Сабыр», где активно реализуют проект по получению 2-3 урожая с одной площади и встретился с рабочими. Засеяв поля капустой, аграрии готовятся собрать первый урожай. Они также поделились тонкостями эффективности этого проекта. После сбора первого урожая они приступят к посеву арбузов. Местные крестьяне, поняв эффективность данного проекта, уже получают доход до 8 млн. тенге с 1 га в год.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
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