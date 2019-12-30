Умирзак Шукеев поручил обеспечить безопасность в праздничные дни

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На повестке дня заседания, прошедшего под председательством акима области Умирзака Шукеева, был заслушан отчет о ходе работ по возврату неиспользуемых земель в регионе, а также рассмотрены итоги деятельности рабочей группы в земельной сфере. Кроме того, с докладами по обеспечению мер безопасности в праздничные дни и реализации Комплексного плана Туркестанской области на 2016-2020 годы выступили руководители соответствующих отраслей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В соответствии с распоряжением акима Туркестанской области проводится инвентаризация земель региона. В связи с этим специальной рабочей группой в ходе проверки принятых решений и постановлений акимов районов, городов, сельских округов по земельным отношениям за период с 2017 года был выявлен ряд недостатков. Поступило более 300 требований о принудительном возврате государству незаконно переданных земель. Около половины из них удовлетворены, государству возвращены 17 тыс. 438 га.





В целом, по данным управления земельной инспекции Туркестанской области по области выявлено 220 тыс. 258 га неиспользуемых земель. Большая часть земель - сельскохозяйственного назначения. Отметим, площадь посевных земель в Туркестанской области составляет 980,4 тыс. га. В ходе инвентаризации стало известно, что 153 тыс. га не освоены. Кроме того, не составлены электронная база земельного фонда, дежурная карта. В связи с этим глава области поручил акимам всех районов с большой ответственностью подходить к актуальным вопросам и разработать специальный план работы. Он отметил важность эффективного использования бесхозных земель и дал поручения соответствующим руководителям.





Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где он отметил, что «пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель».





Наряду с этим, на заседании был заслушан доклад о реализации Комплексного плана Туркестанской области на 2016-2020 годы. Согласно плану, в целях повышения уровня жизни сельского населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта ожидаются значительные изменения. Более того, помимо развития дорог, обеспечения населения питьевой водой, газом, развития транспортной сферы, жилищного строительства, аграрного сектора и инфраструктуры населенных пунктов, участники заседания обсудили конкретные меры по вопросам занятости.





Вместе с тем на заседании также было отмечено, что в ближайшие дни личный состав департамента полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области перейдет на усиленный режим несения службы.





В свою очередь Умирзак Шукеев поручил усилить бдительность и обеспечить безопасность в праздничные дни. При угрозе реального ухудшения погодных условий уделить особое внимание обстановке на автомобильных дорогах области.







