Умирзак Шукеев попросил Правительство помочь с реализацией капусты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев попросил Правительство РК помочь в вопросе реализации капусты, произведенной аграриями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Туркестанской области было произведено 300 тысяч тонн капусты. Однако сейчас резко уменьшился спрос в соседней России. Мы заключали меморандумы с областями. Однако они тоже отказываются ее покупать. Вот такая проблема у нас существует», - сказал Умирзак Шукеев на заседании Правительства.

Глава региона добавил, что на сегодня цена на капусту снизилась до 10-15 тенге за кг.

«Фермеры поднимают шум. Поэтому необходимо совместно с Министерством сельского хозяйства проработать возможности. Может, необходимо провести работу с областями и с российскими логистическими компаниями. У нас на сегодня имеется 250 тысяч тонн капусты, если мы ее не реализуем, то это может вылиться в большую проблему», - добавил Умирзак Шукеев.

Глава Кабмина поручил Минсельхозу заняться этим вопросом.