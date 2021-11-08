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Умирзак Шукеев ознакомился с развитием Созакского района

8 Ноября 2021 13:41
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Умирзак Шукеев ознакомился с развитием Созакского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочим визитом Созакский район. Цель поездки - ознакомление с жизнедеятельностью района и анализ хода реализации программы «Ауыл — ел бесігі».

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Глава региона посетил школу имени Ы. Алтынсарина. Школа была построена более полу века назад. Старой школе, построенной из самана требуется капитальный ремонт.

Аким Созакского района Салыхан Полатов отчитался о проводимой работе в регионе. Средства для строительства школы будут выделены из областного бюджета. Соответствующие работы по строительству новой школы начнутся уже в следующем году. Также будет построена ещё одна новая школа, на месте старой школы имени Т. Алимкулова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сферы образования. Аким региона Умирзак Шукеев отметил, что из 200 строящихся в стране школ 78 будут воздвигнуты в Туркестанской области. К 2025 году в регионе планируется построить 130 школ. Это, в свою очередь, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ в регионе. В целом, в области сегодня имеется шесть аварийных и четыре трехсменные школы.

До конца года в Туркестанской области будет завершено строительство 47 школ. 17 из них уже распахнули свои двери учащимся 1 сентября. Строительные работы 44 школ ведутся за счет средств из бюджета, 3 школы за счет частных инвестиций. В области сейчас функционируют 927 учреждений среднего образования, в которых в этом году обучается более 500 тысяч учащихся.

В Созакском районе ведется строительство музея имени С. Кожанова. Новый объект будет сдан в эксплуатацию в преддверии 30-летия Независимости страны. Он также отметил важность строительства данного объекта, где находятся ценные экспонаты и сведения не только об исторических личностях, но и о генеалогии региона в целом. Затем глава региона ознакомился с работой, проводимой в рамках программы «Ауыл — Ел бесігі». Было поручено усилить работу в сфере образования, культуры и здравоохранения.

В завершении поездки глава региона ознакомился с проводимой работой по профилактике и предотвращению подтопления грунтовыми водами на территории населенного пункта Жеткеншек.


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#Туркестанская область   #Акимат   #Строительство   #Регионы   #Ауыл – Ел бесігі  
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