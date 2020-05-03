Умирзак Шукеев отправился в Узбекистан для урегулирования вопросов наводнения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и руководители РГП на ПХВ «Казводхоз» по водным ресурсам отправились в Сырдарьинскую область Узбекистана для урегулирования вопросов наводнения в Мактааральском районе. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на своей странице в Facebook сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сакена Калкаманова, группа, которая отправилась в Узбекистан, проведет встречи и переговоры с представителями соответствующих министерств.

«Специальная группа проведет переговоры с министром водных ресурсов Узбекистана Шавкатом Хамраевым и руководством Сырдарьинской области. Результаты этой встречи мы будем сообщать дополнительно. В целом эта ситуация будет обсуждаться и решаться совместно с правительством двух стран. По последним данным, в регион был направлен поток в 300 млн. кубометров воды. Такие масштабные объемы зарегистрированы впервые. Поэтому нельзя говорить, что опасности никакой нет. Еще не известно, какой поток воды направится со стороны Узбекистана. Точная информация будет представлена сегодня, только потом мы можем прогнозировать. Потому что обмен информацией о текущей сиуации с Узбекистаном не систематизирован», - сказал Сакен Калкаманов.

По его словам, село Фердоуси полностью подтоплено. В селе Мырзакент также ведется строительство дамбы, чтобы не затапливать водой.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению двух населенных пунктов Женис и Жана Турмыс в этом районе. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха.

3 мая подтоплен еще один населенный пункт в Мактааральском районе - населенный пункт «Оргебас» Жанажолского сельского округа, откуда были эвакуированы 1451 человек.

Ранее Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.