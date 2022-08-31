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Умирзак Шукеев освобожден от должности акима Туркестанской области
31 Августа 2022 11:44

Умирзак Шукеев освобожден от должности акима Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич освобожден от должности акима Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона.

Ранее сообщалось, что экс-акима Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. Для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которых задержали при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали.

До этого аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге заявил, что подаст в отставку, если вина бывшего акима города Кентау Даурена Махажанова будет доказана судом.

26 августа стало известно, что аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку.

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