Умирзак Шукеев: Необходимо усилить темпы строительства в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо усилить темпы строительства в Туркестане - такую задачу на аппаратном совещании, прошедшем в акимате Туркестанской области поставил глава региона Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На повестке дня были обсуждены планы строительства аэропорта и ведущей к нему автомобильной дороги, состояние и расположение объектов, возводимых в административно-деловом и культурно-духовном центрах областного центра, строительство инженерной инфраструктуры города, водоканалов. Международный аэропорт расположится в 16 км от Туркестана, он спроектирован в соответствии с международными стандартами и будет построен с использованием новейших строительных технологий.

Ожидается, что строительство международного аэропорта завершится в 2020 году, после сдачи объекта в эксплуатацию работой обеспечат более 100 человек. Кроме того, для повышения потенциала туризма в области разработают специальную программу, в рамках которой запланировано открыть прямое авиасообщение «Туркестан – Мекка». Рейсы будут выполняться один раз в два дня.

Вместе с тем, на сегодня в городе ведется активное строительство многих объектов. Среди них здания департаментов, амфитеатра, драматического театра, областной научно-универсальной библиотеки, центра «Ұлы дала елі», музея Х.А. Яссауи, реконструкции зданий Национального центра ремесленников Великого Шелкового пути и визит-центра.

«Необходимо усилить темпы строительных работ. Я не вижу никаких причин для отговорок и препятствий. Более того, помимо посадки деревьев нужно организовать постоянный уход за ними. Наряду с этим, важно внимательно отслеживать качество жилищного строительства и вводить объекты в эксплуатацию быстрее. Отмечу медленную работу по благоустройству и озеленению городского центра. При необходимости пусть каждый сектор привлекает дополнительную технику и рабочую силу», - сказал У. Шукеев.

Также на совещании были обсуждены работы по реконструкции канала «Арысь – Туркестан» и строительству нового водовода. Реализация этих проектов решит вопрос дефицита поливной воды и увеличит ежегодные объемы производства сельскохозяйственной продукции.

По итогам заседания глава региона дал конкретные поручения по созданию «зеленого пояса» вокруг города Туркестана, развитию ирригационной системы, газификации областного центра, развитию метода дождевального полива и формированию продовольственного пояса.