Умирзак Шукеев напомнил строителям о качестве и сроках сдачи объектов в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил строительные площадки социально важных объектов, строящихся в областном центре. Глава региона поручил подрядным организациям во время сдать объекты, не забывая при этом о качестве строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В первую очередь, рабочая группа проинспектировала ход строительства индустриальной зоны «Turkistan», создаваемой на основе мирового опыта. Ее площадь составляет 100 га. В будущем на территории данной зоны инвесторы из Польши и Турции планируют запустить линию по производству строительных материалов и высоковольтных кабелей низкой мощности. Кроме того, согласно плану здесь появятся еще 10 новых предприятий.

Вместе с тем Умирзак Шукеев ознакомился со строительством площади «Нур-Султан», Дворца бракосочетания, а в административно-деловом центре города посетил здания областного акимата и Медиацентра. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений. Отметим, Медиацентр возводят по заказу акимата города Алматы, его общая площадь составляет 3 тыс. кв. м. Помимо этого, на территории 0,36 га расположится Дворец бракосочетания. Это подарок духовной столице страны от Костанайской области.

Также глава региона ознакомился с ходом работ по озеленению Туркестана. Напомним, в целях озеленения областной центр был разделен на 32 сектора. Ответственные за каждый сектор районы и города активно ведут работу по посадке деревьев и благоустройству своей территории. Более того, в городе запланировано пробурить 268 водозаборных скважин, из них на данный момент пробурено 57.

Следует подчеркнуть, в настоящее время в древнем городе с участием регионов, национальных компаний и бизнеса ведется строительство 26 объектов. В общей сложности до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 11 объектов.