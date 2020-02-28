+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 2 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умирзак Шукеев: Мы приложим все усилия для развития Шардары

28 Февраля 2020 12:24
Поделиться:
Умирзак Шукеев: Мы приложим все усилия для развития Шардары

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Шардара аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с жителями многоэтажных домов, прошедших капитальный ремонт. Во время встречи глава отметил, что все поднятые жителями вопросы возьмут на контроль и будут поэтапно решены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Новости по теме
Если кто-то критикует НСОД, это закономерно – Ерлан Саиров
400 тысяч тенге выманила «гадалка» у 81-летней североказахстанки Новые правила для владельцев собак и кошек приняли в Карагандинской области Блюдо года выбрали на конкурсе татарской кулинарии в Семее

Отметим, в рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства был создан кондоминиум. В целом, жители удовлетворены состоянием обновленных домов.

«Реальная оценка труда - это благодарность народа. Ваше мнение очень важно для нас. В районе имеются проблемы. Особенно актуальна проблема питьевой воды. Поэтапно все вопросы решаются. Планомерно проводятся работы по газификации и обеспечению теплоснабжением. Со своей стороны мы приложим все усилия для развития города», - сказал У. Шукеев во время встречи с населением.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Шардаринский район глава региона посетил газораспределительную станцию ГРС-18 в населенном пункте Акберды. На сегодняшний день половина населения района обеспечена газом. В ближайшие четыре года запланировано газифицировать еще 16 населенных пунктов. Таким образом, охват местного населения природным газом достигнет 96,8%.

Наряду с этим, Умирзак Шукеев посетил ряд предприятий района, ознакомился с новыми проектами. В их числе - завод по переработке рыбы. Готовую продукцию экспортирует в Германию, Дании, Литву и Россию. В будущем на заводе за счет увеличения мощностей намерены выпускать вяленую рыбу, рыбные корма и жиры.

Также на Шардаринском водохранилище глава региона оценил качество проводимых ремонтных работ и сейсмоусиление объекта. Завершить все работы планируется в декабре следующего года.

Вместе с тем на сегодняшний день в районе особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Вдоль побережья водохранилища предусмотрено увеличение мест отдыха. Ведется строительство сетей инженерной инфраструктуры в рамках одобренного Правительством проекта. Более того, планируется модернизация Кызылкумского водоканала.

Помимо этого, глава региона ознакомился с проектами, реализуемыми инвесторами на территории района. Среди них - совместный проект с предпринимателями из соседнего Узбекистана. Используя новые технологии, здесь планируют выращивать хлопок.

В завершение визита в сельском округе Достык аким области встретился с руководством предприятия по переработке и выпуску продукции бахчевых культур. В сутки с помощью немецкой технологии новое производство выпускает 1,5 тонны продукции, изготовленной из дыни.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Промышленность, Строительство, Жилье, Экономика, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив