Умирзак Шукеев: Аграрии не останутся без внимания

АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочим визитом Сайрамский район. В ходе встречи с работниками сельского хозяйства, глава региона призвал в первую очередь не поддаваться паническим настроениям, а доверять только той информации, что исходит от официальных ресурсов и ведомств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Аграрии не останутся без внимания. В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, государство не допустить сбоев в работе сельскохозяйственной отрасли, а наоборот усилить поддержку. Сегодняшняя ситуация – это хорошая возможность увеличить внутреннее производство. В регионе достаточно запасов продовольствия, неоправданный рост цен не допускается», - сказал У.Шукеев.





Вместе с тем, по словам крестьян, в целях обеспечения сельскохозяйственной продукцией работа по сбору двух-трех урожаев в год продолжится и в дальнейшем. ознакомившись с деятельностью нескольких крестьянских хозяйств в районе, глава региона дал положительную оценку их работе.

В настоящее время в районе утвержден список сельхозтоваропроизводителей, которые используя передовые технологии в сфере сельского хозяйства, намерены увеличить сбор урожая. На сегодня более 100 хозяйств засеяли сельхозкультурами 145,8 га пахотных земель. В частности, посажены картофель, капуста, морковь, лук, чеснок, огурцы и сладкий перец. Кроме того, в районе работает более 100 малых и крупных теплиц.

Наряду с этим, в Сайрамском районе Умирзак Шукеев встретился с коллективом завода по производству комбикормов. Предприятие планирует обеспечить продукцией в первую очередь внутренний рынок, а затем наладить экспорт в Узбекистан, Афганистан и Иран. Также глава региона посетил строительную площадку инженерно-коммуникационных систем в Колкентском сельском округе. Компания реализует проекты по водоснабжению и электроснабжению.