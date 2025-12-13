Умер актер из «Криминального чтива»

— Питер лежал на полу лицом вниз, с травмой лица, повсюду была кровь, — рассказал сосед актера газете New York Daily News, пожелавший остаться анонимным.

Причина смерти и подозрения на насильственную смерть пока официально не установлены. Источник New York Daily News в полиции города утверждает, что в квартире актера были найдены улики, вероятно, указывающие на причастность к смерти Грина ирландских преступных группировок Нью-Йорка.

По данным газеты, Грин должен был сделать операцию по удалению доброкачественной опухоли в районе легких в ближайшее время.

Грин родился в городе Монтклэр (штат Нью-Джерси) 8 октября 1965 года. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и некоторое время играл в городском театре. Грин начал актерскую карьеру с эпизодической роли в телесериале «Хардболл» (Hardball, 1989-1990) и фильме «Закон неизбежности» (Law of Gravity, 1992). Актер получил широкую известность в 1990-е годы благодаря ролям в кинокартинах «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994), «Маска» (The Mask, 1994), «Охотник за головами» (The Bounty Hunter, 2010) и «Бриллиантовый полицейский» (Blue Streak, 1999).

