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    01:03, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    У меня есть приглашение, конечно, им воспользуюсь — Президент Путин об участии в саммите ШОС в Астане

    ШОС
    Фото: УзА

    — Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение, конечно, им воспользуюсь, — заявил сегодня Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, которую он провел в рамках ПМЭФ, передает Kazinform.

    Тему ШОС Владимир Путин затронул, отвечая на вопрос об уровне сотрудничества Казахстана и России. Президент РФ отметил переход стран на национальные валюты в рамках двусторонних торговых отношений.

    — Честно говоря, я не вижу ни одной мысли, которая бы хоть как-то осложнила наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты. Тоже самое у нас происходит в наших отношениях с Казахстаном. Там почти уже 100%, — сказал Путин, добавив, что продуктивная работа идет по всем векторам. — В том числе благодаря Президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашения, конечно, им воспользуюсь, — уточнил Президент России.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент России провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На встрече Владимир Путин отметил, что 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане.

    Теги:
    ШОС СМИ Владимир Путин Мировые новости Международные отношения Россия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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