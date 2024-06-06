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    00:31, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент Токаев поддерживает наше взаимодействие по всем направлениям - Владимир Путин о сотрудничестве с Казахстаном

    путин токаев
    Фото: Акорда

    Об этом Президент России заявил сегодня во время своей встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств,  которую он провел  в рамках Петербургского международного  экономического  форума (ПМЭФ),  главным редакторам международных информационных агентств, передает агентство Kazinform. 

    Александр Демьянчук/ТАСС
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

    В ходе беседы главный редактор МИА «Казинформ» задал вопрос: 

    — Владимир Владимирович, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств?

    — Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем постоянно в контакте, с Президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения, — отметил Путин.

    Александр Демьянчук/ТАСС
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

    — Честно говоря, я не вижу ни одной мысли, которая бы хоть как-то осложнила наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты. Тоже самое у нас происходит в наших отношениях с Казахстаном. Там почти уже 100%», — сказал Президент РФ, отметив хороший уровень сотрудничества также в гуманитарной области. — То есть у нас практически по всем векторам идет очень продуктивная совместная работа. В том числе благодаря Президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашения, конечно, им воспользуюсь, — резюмировал российский лидер.

    Теги:
    СМИ Владимир Путин Мировые новости Международные отношения Россия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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