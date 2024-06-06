Президент Токаев поддерживает наше взаимодействие по всем направлениям - Владимир Путин о сотрудничестве с Казахстаном

В ходе беседы главный редактор МИА «Казинформ» задал вопрос:

— Владимир Владимирович, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств?

— Честно говоря, я не вижу ни одной мысли, которая бы хоть как-то осложнила наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты. Тоже самое у нас происходит в наших отношениях с Казахстаном. Там почти уже 100%», — сказал Президент РФ, отметив хороший уровень сотрудничества также в гуманитарной области. — То есть у нас практически по всем векторам идет очень продуктивная совместная работа. В том числе благодаря Президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашения, конечно, им воспользуюсь, — резюмировал российский лидер.