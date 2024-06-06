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    00:46, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане — Владимир Путин

    путин
    Фото: кадр из видео

    76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане.  Об этом Президент России сообщил во время своей встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, передает агентство Kazinform.

    На его вгляд такие взаимодействия являются — цитата: «более эффективными».

    — У нас огромная совместная общая граница. Люди общаются друг с другом. 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане, прямые связи. И они, кстати говоря, являются, наверное, и более эффективными, лучше всего работают, потому что люди напрямую контачат друг с другом, знают друг друга, доверяют друг другу, — отметил Владимир Путин.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент России провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

    Теги:
    СМИ Владимир Путин Мировые новости Международные отношения Россия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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