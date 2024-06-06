76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане. Об этом Президент России сообщил во время своей встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, передает агентство Kazinform.

На его вгляд такие взаимодействия являются — цитата: «более эффективными».

— У нас огромная совместная общая граница. Люди общаются друг с другом. 76 субъектов Российской Федерации имеют прямые отношения с соответствующими территориями в Казахстане, прямые связи. И они, кстати говоря, являются, наверное, и более эффективными, лучше всего работают, потому что люди напрямую контачат друг с другом, знают друг друга, доверяют друг другу, — отметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент России провел встречу с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).